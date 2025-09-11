Liên quân Hàn-Mỹ diễn tập bàn tròn tích hợp vũ khí hạt nhân-thông thường

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ sẽ triển khai cuộc diễn tập bàn tròn (TTX) tích hợp vũ khí hạt nhân-thông thường (CNI) mang tên “Iron Mace” (Cây chùy thép) từ ngày 15-19/9, nhằm đối phó và răn đe mối uy hiếp hạt nhân từ Bắc Triều Tiên.Quân đội Hàn Quốc ngày 12/9 cho biết cuộc diễn tập lần này do Mỹ chủ trì, với sự tham gia của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân hai nước và Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, được tổ chức tại căn cứ Humphreys (thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi), căn cứ của lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc.Đây là lần thứ ba hai bên tổ chức cuộc diễn tập này, sau hai lần trước đó vào tháng 8 năm ngoái và tháng 4 năm nay, đồng thời là lần đầu tiên dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Lee Jae Myung.Trong cùng khoảng thời gian này, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng tiến hành cuộc tập trận đa miền mang tên “Freedom Edge” trên vùng biển quốc tế phía Đông Nam đảo Jeju.Diễn tập bàn tròn tích hợp vũ khí hạt nhân-thông thường là một cuộc diễn tập theo hình thức thảo luận mô phỏng về việc phối hợp vận hành nguồn lực chiến đấu vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường mà quân đội hai nước đang sở hữu. Cuộc diễn tập này là một phần trong "Hướng dẫn tác chiến răn đe hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc", mà hai nước đã thống nhất vào tháng 7 năm ngoái.Trong đó, hai bên sẽ thảo luận các quy trình lập kế hoạch chung nhằm hỗ trợ triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ bằng các nguồn lực chiến đấu thông thường của Hàn Quốc, cũng như các biện pháp tăng cường răn đe mở rộng trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ miền Bắc.Được biết, Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định không công bố rộng rãi về cuộc diễn tập lần này, xét đến khả năng Bắc Triều Tiên sẽ phản ứng gay gắt. Trong hai lần trước, hai bên thường chỉ công bố thông tin vào ngày cuối cùng của đợt diễn tập.