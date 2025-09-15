Ngoại trưởng Hàn-Trung hội đàm về khả năng tham dự Hội nghị APEC 2025 của Chủ tịch nước Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin ngoại giao ngày 14/9 cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun ngày 17/9 sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh (Trung Quốc), để trao đổi về các vấn đề nổi cộm song phương.Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Ngoại trưởng Cho. Nếu Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Trung được tổ chức, quan chức hai nước dự kiến sẽ tập trung thảo luận về việc liệu Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc vào cuối tháng 10 tới hay không.Mặc dù Bắc Kinh chưa đưa ra phản hồi về vấn đề này, song Chủ tịch nước Tập Cận Bình khả năng cao là sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại thành phố Gyeongju trong năm nay do Trung Quốc là nước Chủ tịch APEC trong năm 2026 tới.Ngoài ra, vấn đề về Bắc Triều Tiên cũng có thể trở thành chủ đề thảo luận chính trong Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Trung lần này. Trong Hội nghị thượng đỉnh Trung-Triều nhân dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít của Trung Quốc vào hồi đầu tháng 9 vừa qua, lãnh đạo hai nước đã không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc. Điều này làm dấy lên lo ngại ở trong và ngoài nước rằng Trung Quốc có vẻ như đang chấp nhận tư cách nước sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên.Mặt khác, việc Trung Quốc lắp đặt các cấu trúc trái phép trên vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ nằm trong nội dung thảo luận của Ngoại trưởng Hàn-Trung.Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul vào tháng 5 năm ngoái đã có chuyến thăm Trung Quốc. Theo đó, về mặt hình thức thì lần này đến lượt Bắc Kinh thăm Seoul. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Cho Hyun đã khẳng định không cần quá câu nệ về thứ tự hay nghi thức ngoại giao này.