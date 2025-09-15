Photo : YONHAP News

Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 13/9 cho biết Chính phủ Nhật Bản đã không đề cập đến vấn đề cưỡng ép lao động trong thời chiến đối với người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) trong lễ tưởng niệm nạn nhân tại mỏ Sado (Nhật Bản).Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh nội dung và hình thức của lễ tưởng niệm nạn nhân bị cưỡng ép lao động phải phù hợp với ý nghĩa và tính chất của sự kiện. Theo đó, Seoul sẽ tiếp tục trao đổi với Tokyo về vấn đề này trong thời gian tới.Quan chức này khẳng định mặc dù hai nước chưa đạt được kết quả thỏa đáng đối với lễ tưởng niệm nạn nhân bị cưỡng ép lao động năm nay, nhưng Hàn Quốc và Nhật Bản đã có thêm niềm tin, sự hiểu biết và tạo điều kiện đôi bên cùng có lợi dựa trên tinh thần nhìn thẳng vào quá khứ và hướng tới tương lai. Vì vậy, chất lượng hợp tác song phương, bao gồm cả vấn đề lịch sử, sẽ được nâng cao hơn nữa.Lễ tưởng niệm các nạn nhân bị cưỡng ép lao động tại mỏ Sado là một cam kết của Chính phủ Nhật Bản nhằm đổi lấy sự đồng thuận của Hàn Quốc khi Tokyo thúc đẩy việc đăng ký mỏ Sado trở thành di sản thế giới vào tháng 7 năm ngoái.Trong đó, Seoul đã yêu cầu Tokyo phải phản ánh toàn bộ lịch sử, bao gồm cả việc cưỡng ép lao động đối với người Joseon. Tuy nhiên, phía Nhật Bản đã không đề cập đến vấn đề cưỡng ép lao động người Joseon trong cả lễ tưởng niệm năm nay và năm 2024.Hàn Quốc và Nhật Bản đã không đạt được sự đồng thuận về việc đưa nội dung liên quan đến tính cưỡng ép lao động vào bài điếu văn của lễ tưởng niệm. Vì thế Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định không tham dự sự kiện lần này.