Nhà sáng lập công ty giải trí JYP bước chân vào chính trường Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) ngày 10/9 (giờ địa phương) đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Người sáng lập công ty giải trí JYP Entertainment Park Jin-young dấn thân vào giới chính trị", trong đó cho biết Giám đốc Park Jin-young đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban giao lưu văn hóa đại chúng, trực tiếp dưới quyền Tổng thống Hàn Quốc.Tạp chí này nhấn mạnh Giám đốc Park Jin-young, người tiên phong của nền âm nhạc Hàn Quốc K-pop, đã bước chân vào chính giới. Billboard giới thiệu ông Park đã nhanh chóng nhận được sự yêu mến từ công chúng sau khi ra mắt với tư cách ca sĩ solo vào năm 1994, và đã tổ chức concert kỷ niệm 30 năm sự nghiệp vào năm ngoái. Ông Park Jin-young đã thành lập công ty giải trí JYP vào năm 1996, đào tạo ra nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Rain, Wonder Girls, 2PM, Twice, Day6, Stray Kids, qua đó phát triển công ty thành một trong những "ông lớn" trong ngành giải trí Hàn Quốc.Bài báo cũng nhắc lại việc Giám đốc Park Jin-young đưa Wonder Girls sang Mỹ trong thời kỳ nhóm đang ở đỉnh cao trong nước vào năm 2009, về cơ bản là bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, ông Park Jin-young đã giúp Wonder Girls xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn, phát hành phiên bản tiếng Anh của ca khúc "Nobody", qua đó trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng "Hot 100" của Billboard.Tạp chí này nhận định mặc dù Park Jin-young không phải là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên bước vào chính trường, nhưng là một nghệ sĩ đang hoạt động đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí tương đương với cấp Bộ trưởng.Billboard đánh giá công ty giải trí JYP vẫn có triển vọng nhờ vào thành công liên tiếp của các nghệ sĩ chủ chốt. Cụ thể, Twice có chuyến lưu diễn thế giới lần thứ 4 nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt; còn Stray Kids gần đây đã lập kỷ lục khi album mới chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng "Billboard 200", sở hữu 7 album liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng này.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào ngày 9/9 (giờ Hàn Quốc) đã bất ngờ bổ nhiệm Giám đốc Park Jin-young làm đồng Chủ tịch Ủy ban giao lưu văn hóa đại chúng, cùng với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Choi Hwi-young.