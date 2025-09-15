Seoul đề nghị Washington thiết lập cơ chế hoán đổi tiền tệ

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép yêu cầu Hàn Quốc thực hiện khoản đầu tư trị giá 350 tỷ USD, Chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị phía Mỹ thiết lập cơ chế hoán đổi tiền tệ song phương.Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 14/9 cho biết Chính phủ đang tham vấn với Mỹ các phương án đa dạng nhằm giảm thiểu tác động đến thị trường ngoại hối trong quá trình đàm phán về đầu tư, xác nhận đã đề nghị Washington thiết lập cơ chế hoán đổi tiền tệ. Tuy nhiên, Bộ không tiết lộ chi tiết về những nội dung đang được thảo luận giữa hai nước.Hoán đổi tiền tệ là một thỏa thuận cho phép một quốc gia gửi đồng tiền của mình cho quốc gia đối tác và vay đồng tiền của nước đối tác theo tỷ giá đã được ấn định trước, nhằm sử dụng khi có tình huống khẩn cấp.Chính phủ Hàn Quốc đưa ra đề nghị này do lo ngại quá trình huy động quỹ đầu tư vào Mỹ có thể gây ra biến động mạnh trên thị trường ngoại hối. Nếu tiến hành đầu tư trực tiếp theo yêu cầu của Washington mà không có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, giá trị đồng won có thể sụt giảm mạnh.Khác với thỏa thuận về thuế quan Hàn-Mỹ đạt được vào cuối tháng 7, lần này Mỹ yêu cầu Hàn Quốc tăng mạnh tỷ trọng vốn góp bằng tiền mặt. Một số ý kiến cho rằng đề nghị ký kết hoán đổi tiền tệ cũng là một phần trong chiến lược đàm phán của Seoul.Tuy nhiên, xét trên lập trường của Mỹ, việc ký kết hoán đổi tiền tệ với một quốc gia không phát hành đồng tiền dự trữ quốc tế như Hàn Quốc có thể gây trở ngại cho kế hoạch điều tiết cung tiền trong nước, đồng thời tạo tiền lệ để các quốc gia khác yêu cầu thiết lập hoán đổi tiền tệ không giới hạn.