Hàn Quốc bày tỏ ý định tham gia chương trình mua sắm vũ khí chung của EU

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc đang tích cực xem xét phương án tham gia chương trình mua sắm vũ khí chung của Liên minh châu Âu (EU) có quy mô 1.500 tỷ euro.Theo thông tin từ Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/9 (giờ địa phương), Chính phủ Hàn Quốc gần đây đã đệ trình ý định thư chính thức lên Ủy ban châu Âu (EC), bày tỏ mong muốn tham gia chương trình mua sắm vũ khí chung mang tên "Hành động an ninh cho châu Âu" (Security Action For Europe - SAFE) có quy mô 1.500 tỷ euro.SAFE là một chính sách của EC nhằm huy động nguồn vốn cần thiết để "tái vũ trang" cho các quốc gia thành viên EU, hỗ trợ các khoản vay lãi suất thấp cho những quốc gia cùng tham gia mua sắm vũ khí.Về nguyên tắc, tỷ lệ phụ tùng do nước thứ ba sản xuất của loại vũ khí mua bằng khoản vay này không được vượt quá 35%, nhưng có quy định ngoại lệ. Đối với các quốc gia thứ ba đã ký kết quan hệ đối tác an ninh, quốc phòng với EU như Hàn Quốc, hoặc quốc gia đang xin gia nhập EU, nếu ký thỏa thuận song phương riêng với Ủy ban châu Âu thì sẽ không bị áp dụng giới hạn 35% này. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc sẽ cơ hội hưởng lợi khi các nước thành viên EU tiến hành mua sắm chung. Việc Hàn Quốc nộp ý định thư bày tỏ mong muốn tham gia được phân tích là xuất phát từ bối cảnh trên.Ủy ban châu Âu sẽ xem xét ý định thư của Hàn Quốc và quyết định có bắt đầu đàm phán thỏa thuận song phương hay không. Tuy nhiên, các điều kiện để ký thỏa thuận song phương khá nghiêm ngặt. Chỉ những doanh nghiệp quốc phòng thuộc quốc gia thứ ba có cơ sở sản xuất tại châu Âu mới đủ điều kiện, kèm theo yêu cầu về mức đóng góp tài chính của quốc gia tham gia. Tiêu chuẩn này nhằm thiết lập hàng rào an toàn, bởi mục tiêu chính của cơ chế này là hỗ trợ Ukraine và ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.Ngoài ra, một quốc gia thứ ba muốn tham gia bắt buộc phải thành lập “nhóm mua sắm chung” cùng tối thiểu hai quốc gia thuộc EU, Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), Hiệp hội thương mại tự do châu Âu (EFTA) hoặc với Ukraine.Có khả năng Hàn Quốc sẽ hợp tác với các nước như Ba Lan, Romania, những quốc gia đã ký hợp đồng quốc phòng quy mô lớn và đang trong quá trình xin vay vốn từ quỹ SAFE của EU. Theo kế hoạch phân bổ khoản vay mới được Ủy ban châu Âu công bố, Ba Lan được phân bổ số tiền lớn nhất, lên tới 43,73 tỷ euro.Trước Hàn Quốc, Anh cũng như Canada và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bày tỏ ý định tham gia, và Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ sớm khởi động đàm phán thỏa thuận song phương với hai quốc gia Anh và Canada.