Quan chức thương mại Hàn Quốc thăm Mỹ đàm phán chi tiết thuế quan

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Hàn Quốc đang tiếp tục tham vấn chi tiết với phía Mỹ sau thỏa thuận thuế quan song phương, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Yeo Han-koo sáng ngày 15/9 đã lên đường thăm Washington.Một ngày trước, Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan đã về nước sau chuyến công tác New York, hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.Lần này, Chánh văn phòng Yeo dự kiến sẽ gặp Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer tại Washington để thảo luận các vấn đề còn tồn đọng trong đàm phán thuế quan.Phát biểu với báo chí tại sân bay quốc tế Incheon trước khi xuất cảnh, ông Yeo cho biết sẽ nỗ lực hết sức trên mọi phương diện để đạt được kết quả đàm phán hợp lý và phù hợp với lợi ích quốc gia. Về mức thuế nhập khẩu ô tô của Hàn Quốc vẫn ở mức 25%, cao hơn mức 15% của Nhật Bản, ông Yeo giải thích quá trình đàm phán kéo dài nhằm đạt được một kết quả cân bằng và công bằng.Trong thỏa thuận thuế quan được hai bên ký kết ngày 30/7, Mỹ đồng ý hạ mức thuế đối ứng với hàng hóa Hàn Quốc từ 25% xuống 15%, đổi lại Hàn Quốc cam kết thực hiện khoản đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể của thỏa thuận này vẫn chưa được hoàn tất.Giới chức thương mại hai nước đã tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên tại Washington ngày 8/9 và hội đàm cấp Bộ trưởng tại New York vào hôm 12/9, nhưng được cho là vẫn chưa thu hẹp được bất đồng về phương thức đầu tư vào Mỹ.