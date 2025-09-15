Chủ tịch Kim Jong-un thăm cơ sở phát triển xe tăng kiểu mới

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/9 đưa tin trong hai ngày 11-12/9, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thị sát Viện nghiên cứu vũ khí phòng thủ thiết giáp và Viện nhiên cứu vũ khí điện tử thuộc Viện khoa học quốc phòng nước này.Tại đây, ông Kim đã nghe báo cáo về tiến độ phát triển các công nghệ cốt lõi quan trọng, nắm bắt tình hình nghiên cứu trong lĩnh vực phòng thủ thiết giáp. Chủ tịch miền Bắc đánh giá việc phát triển thành công thiết bị gây nhiễu hồng ngoại và sóng vô tuyến, hệ thống phòng thủ chủ động và thụ động đã giúp tăng cường sức mạnh chiến đấu vượt bậc cho lực lượng thiết giáp nước này.Chủ tịch Kim cho biết tại Đại hội đảng Lao động lần 9 tới đây, chính quyền nước này sẽ đề ra chính sách phát triển song song sức mạnh hạt nhân và sức mạnh quân sự thông thường ở lĩnh vực xây dựng quốc phòng. Nhà lãnh đạo miền Bắc bày tỏ tin tưởng Viện khoa học quốc phòng sẽ tiếp tục đi đầu trong công cuộc hiện đại hóa sức mạnh quân sự thông thường theo lộ trình đề ra của đảng.Trong chuyến thị sát trên của ông Kim, Bắc Triều Tiên đã vận hành thử nghiệm hệ thống phòng thủ chủ động kiểu mới, đối phó với các cuộc tấn công trực diện, từ hai bên sườn, và từ trên cao bằng tên lửa chống tăng.Chuyến thị sát cơ sở phát triển xe tăng kiểu mới, trang bị hệ thống phòng thủ chủ động thông minh lần này của ông Kim diễn ra sau 4 tháng kể từ chuyến thăm "nhà máy xe tăng quan trọng" hồi tháng 5.Hệ thống phòng thủ chủ động của xe tăng là hệ thống tự động phản ứng, đánh chặn khi vũ khí chống tăng của đối phương tiếp cận. Ông Kim từng nhấn mạnh rằng việc thay thế bằng xe tăng và xe bọc thép hiện đại là bài toán quan trọng nhất trong xây dựng lực lượng vũ trang và hiện đại hóa Lục quân.