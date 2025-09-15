Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 15/9 cho biết xe buýt sông Hàn, phương tiện giao thông công cộng thân thiện môi trường, sẽ bắt đầu được triển khai chính thức từ 11 giờ sáng ngày 18/9, sau ba tháng vận hành cho người dân trải nghiệm.Xe buýt sông Hàn trong giai đoạn đầu sẽ hoạt động cả ngày thường và cuối tuần, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ 37 phút tối, với tổng cộng 8 tàu. Mỗi ngày có 14 chuyến và mỗi chuyến cách nhau từ một đến một tiếng rưỡi.Sau kỳ nghỉ Tết Trung thu, kể từ ngày 10/10, các chuyến xe buýt sông Hàn sẽ được tăng cường lên 30 chuyến khứ hồi mỗi ngày, từ 7 giờ sáng đến 10 giờ 30 phút tối các ngày trong tuần. Vào khung thời gian đi làm và tan tầm của người dân, mỗi chuyến tàu nhanh sẽ cách nhau 15 phút. Các chuyến xe buýt sông Hàn vào cuối tuần sẽ có từ 9 giờ 30 phút sáng đến 10 giờ 30 phút tối. Đến cuối tháng 10 thành phố Seoul sẽ triển khai thêm 4 tàu, nâng tổng số lên 12 tàu, với 48 chuyến mỗi ngày.Giá vé một lượt là 3.000 won (2,2 USD). Người dùng thẻ giao thông không giới hạn "Climate Card" có thể đi không giới hạn số lượt và được hưởng ưu đãi khi chuyển sang đi các phương tiện giao thông công cộng khác nếu nạp thêm 5.000 won (3,6 USD). Tuy nhiên, người dân không thể thanh toán bằng tiền mặt khi đi các chuyến xe buýt sông Hàn.Để thuận tiện cho người dân, chính quyền thành phố Seoul còn xây dựng thêm các bến xe buýt gần các bến tàu, hoặc lập lộ trình các tuyến buýt mới. Cụ thể, một tuyến xe buýt mới đã được lập gần bến Magok, tại các bến Mangwon, Apgujeong và Jamsil, mỗi nơi có hai tuyến xe buýt được lập mới.Ngoài ra, tất cả các bến tàu đều được bố trí trạm thuê xe đạp công cộng "Ddareungi". Các xe buýt đưa đón miễn phí kết nối ba bến Magok, Jamsil, Apgujeong với ga tàu điện ngầm gần đó cũng sẽ được triển khai. Bên trong tàu, thành phố Seoul cũng bố trí chỗ để xe đạp, 4 chỗ dành cho xe lăn và 12 chỗ ưu tiên cho người yếu thế.Lễ cập bến dành cho xe buýt sông Hàn sẽ được tổ chức tại bến Yeouido vào ngày 17/9 tới.