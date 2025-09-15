Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ lấy làm tiếc về vụ người lao động Hàn Quốc bị bắt giữ

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Park Yoon-joo ngày 14/9 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Christopher Landau tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul.Thứ trưởng Landau bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc hơn 300 công dân Hàn Quốc bị giới chức Mỹ bắt giữ vừa qua, đề xuất hai bên coi đây là cơ hội để cải thiện chế độ và củng cố quan hệ song phương. Đây là quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ bày tỏ lập trường lấy làm tiếc về vụ việc này.Ông Landau nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, khẳng định những công dân Hàn Quốc đã hồi hương sẽ không gặp bất lợi khi tái nhập cảnh vào Mỹ. Washington sẽ nỗ lực để không xảy ra sự việc tương tự trong tương lai.Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết Chính phủ nước này nhận thức rõ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp lớn đối với sự phục hồi của nền kinh tế và ngành sản xuất Mỹ; đề xuất hai bên nhanh chóng thúc đẩy tham vấn để hỗ trợ về mặt chế độ, bảo đảm cấp thị thực tương xứng với đóng góp của người lao động Hàn Quốc.Về phần mình, Thứ trưởng Park đã nhắc lại việc người lao động tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Mỹ đã bị đối xử không thỏa đáng trong các cơ sở giam giữ. Không chỉ những lao động này mà toàn thể người dân Hàn Quốc đều rất bàng hoàng trước vụ việc.Thứ trưởng đề nghị phía Mỹ thực hiện các biện pháp thực chất để xoa dịu mối lo lắng của người dân Hàn Quốc, ngăn ngừa tái diễn và cải thiện hệ thống. Ông Park đánh giá chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Thứ trưởng Landau là hết sức kịp thời, không chỉ là cơ hội để hai bên thảo luận về các biện pháp tiếp theo mà còn khẳng định sự bền chặt của quan hệ song phương.Ông cũng đề nghị nhanh chóng thành lập nhóm công tác chung giữa Bộ Ngoại giao hai nước để thảo luận về các biện pháp như thiết lập hạng mục thị thực riêng cho Hàn Quốc và mở kênh tư vấn liên quan đến thị thực.Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun cũng đã có buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, đề nghị Washington thực hiện đầy đủ các biện pháp tiếp theo sau vụ việc lần này, đảm bảo "đôi bên cùng có lợi".