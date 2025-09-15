Chính phủ Hàn Quốc giữ nguyên tiêu chí xác định cổ đông lớn áp thuế chuyển nhượng cổ phiếu

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc quyết định giữ nguyên tiêu chí xác định "cổ đông lớn", đối tượng phải nộp thuế chuyển nhượng cổ phiếu, đó là giá trị sở hữu mỗi mã cổ phiếu là 5 tỷ won (3,6 triệu USD).Trả lời phỏng vấn báo giới sau cuộc họp giữa đảng cầm quyền và Chính phủ tại Quốc hội vào ngày 15/9, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Koo Yun-cheol cho biết Chính phủ đã đưa ra quyết định trên sau khi cân nhắc tổng thể nguyện vọng của người dân về việc kích thích thị trường vốn, cũng như lập trường của đảng Dân chủ đồng hành về việc giữ nguyên tiêu chuẩn hiện hành.Ông Koo cho biết sau khi công bố phương án cải cách thuế vào tháng 7 năm nay, Chính phủ đã cân nhắc rất nhiều giữa việc bình thường hóa chế độ thu thuế và kích thích thị trường vốn.Phó Thủ tướng khẳng định trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để hỗ trợ tăng trưởng của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế quốc dân thông qua việc thúc đẩy thị trường vốn, định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất.Vào ngày 31/7 vừa qua, Chính phủ đã công bố sẽ hạ tiêu chí xác định cổ đông lớn, từ giá trị sở hữu mỗi mã cổ phiếu là 5 tỷ won (3,6 triệu USD) xuống 1 tỷ won (0,7 triệu USD). Tuy nhiên, sau đó dư luận dấy lên nhiều ý kiến phản đối, cho rằng sự điều chỉnh này sẽ làm co hẹp tâm lý đầu tư, chủ yếu là các nhà đầu tư cá nhân, thêm vào đó đảng Dân chủ đồng hành cũng bày tỏ lập trường lo ngại về phương án cải cách thuế của Chính phủ.