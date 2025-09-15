Bắc Triều Tiên cáo buộc Mỹ phá vỡ nền tảng không phổ biến vũ khí hạt nhân trên thế giới

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/9 viện dẫn tuyên bố của Phái đoàn đại diện thường trực Bắc Triều Tiên tại Vienna (Áo), khẳng định với tư cách là nước sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm, miền Bắc sẽ nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ trước cộng đồng quốc tế.Vienna là nơi đặt trụ sở của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Đại diện Mỹ trong cuộc họp hội đồng quản trị IAEA gần đây đã khẳng định Washington vẫn giữ vững cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn miền Bắc.Về phần mình, Bình Nhưỡng đã chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố của Washington là hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng, nhận định việc Mỹ tiếp tục đưa ra lập trường phi hạt nhân hoá miền Bắc là hành vi "lăng mạ" trái phép đối với việc sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Miền Bắc cảnh báo điều này sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực kỳ nghiêm trọng.Bình Nhưỡng còn nhấn mạnh việc sở hữu vũ khí hạt nhân chính là lựa chọn tất yếu của nước này để đảm bảo cân bằng sức mạnh, cáo buộc hành động bá quyền của Mỹ đang phá vỡ nền tảng của chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân trên thế giới và là mối đe dọa lớn nhất mà cộng đồng quốc tế phải đối mặt. Nước này một lần nữa khẳng định vị thế là nước sở hữu vũ khí hạt nhân đã được nêu vĩnh viễn trong luật pháp, không thể đảo ngược, nhấn mạnh sẽ kiên quyết bác bỏ mọi nỗ lực nhằm thay đổi địa vị hiện tại của miền Bắc.Ngoài ra, Bắc Triều Tiên nhấn mạnh Mỹ, với tư cách là nước sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, hơn ai hết phải nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ giải trừ vũ khí hạt nhân, yêu cầu Washington chấm dứt ngay các hành vi "phổ biến hạt nhân" như cung cấp năng lực răn đe mở rộng, chia sẻ hạt nhân với các quốc gia phi hạt nhân, hay chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho các nước khác.Bình Nhưỡng tuyên bố IAEA không có bất kỳ thẩm quyền pháp lý hay cơ sở đạo lý nào để can thiệp vào công việc nội bộ của một nước sở hữu vũ khí hạt nhân không tham gia vào Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) như miền Bắc.Việc Bắc Triều Tiên vừa lên án "hành vi phổ biến hạt nhân" của Mỹ, vừa kêu gọi Washington thực hiện nghĩa vụ giải trừ vũ khí hạt nhân được xem là động thái nhằm dẫn dắt các cuộc đối thoại, có khả năng được nối lại sau này, theo hướng đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân.