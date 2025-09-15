Phe cầm quyền công bố đối sách ổn định dân sinh dịp Tết Trung thu 2025

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 15/9 đã nhóm họp tại Quốc hội, thảo luận về các đối sách ổn định dân sinh trong đợt Tết trung thu năm 2025.Sau cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng cầm quyền Han Jeong-ae công bố hai bên nhất trí sẽ miễn phí tất cả các tuyến đường cao tốc trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Trung thu từ ngày 4-7/10, để người dân về quê ăn Tết và trở lại thành phố thuận tiện hơn. Đồng thời, Chính phủ sẽ giảm giá khoảng 30-40% vé tàu cao tốc KTX và SRT chiều từ quê trở lại thành phố.Bên cạnh đó, đảng cầm quyền và Chính phủ cũng công bố các biện pháp ổn định giá cả hàng hóa thiết yếu trong đợt nghỉ lễ. Nguồn cung các mặt hàng chủ lực sẽ được tăng lên mức kỷ lục 172.000 tấn, trong đó táo và lê tăng gấp 3 lần so với thông thường, hạt dẻ gấp 4 lần, và táo tàu gấp hơn 18 lần. Để bình ổn giá gạo, Chính phủ sẽ cung ứng thêm 25.000 tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia và giảm giá thêm 20% cho tầng lớp yếu thế, tương đương giảm 8.000 won (5,7 USD) cho mỗi 10 kg.Đảng cầm quyền đã đề nghị Chính phủ giám sát chặt chẽ diễn biến giá các mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp lễ, xử lý nghiêm các hành vi bất công bằng như bán giá cao quá mức. Chính phủ đã nhất trí sẽ vận hành cơ chế phối hợp liên ngành trọng tâm là Bộ Hành chính và an toàn. Để hỗ trợ tiểu thương và doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chính phủ sẽ cung cấp nguồn vốn vay ưu đãi quy mô tối đa 43.200 tỷ won (31,14 tỷ USD), mức cao kỷ lục.Để thúc đẩy du lịch địa phương, Chính phủ sẽ phát hành 150.000 phiếu giảm giá lưu trú tại những nơi được chỉ định là "Khu vực thảm họa đặc biệt"; khởi động chiến dịch “Mùa thu lên đường du lịch” từ ngày 16/9 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, áp dụng giảm giá tới 50% cho các tour du lịch.Ngoài ra, trong kỳ nghỉ Tết Trung thu, các di sản quốc gia, bảo tàng quốc gia và bảo tàng nghệ thuật sẽ được mở cửa miễn phí cho người dân.