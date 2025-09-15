Mỹ muốn doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đưa chuyên gia tới đào tạo cho người Mỹ

Photo : YONHAP News

Trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn doanh nghiệp nước ngoài đầu tư quy mô lớn vào Mỹ sẽ đưa chuyên gia của mình tới Mỹ trong một khoảng thời gian nhất định để hướng dẫn và đào tạo người Mỹ cách sản xuất những sản phẩm, máy móc đặc thù và phức tạp. Tổng thống Trump cảnh báo nếu doanh nghiệp không thực hiện được như vậy, dự án đầu tư đó sẽ không được triển khai.Ông Trump nhấn mạnh Mỹ còn nhiều điều phải học hỏi hoặc học lại từ các quốc gia khác về công nghệ sản xuất như chíp bán dẫn, máy tính, tàu thủy và tàu hỏa. Mỹ từng dẫn đầu trong những lĩnh vực này nhưng hiện không còn như trước, vì vậy cần thay đổi cách tiếp cận. Lãnh đạo Nhà Trắng lấy dẫn chứng ngành đóng tàu Mỹ trước đây có thể đóng một chiếc tàu mỗi ngày, nhưng giờ đây thậm chí không thể hoàn thành một chiếc trong một năm.Ông Trump khẳng định bản thân không muốn hù dọa các doanh nghiệp hay quốc gia khác, cản trở việc đầu tư vào Mỹ. Washington hoan nghênh các doanh nghiệp và lao động của họ, mong muốn học hỏi và tự tin rằng nước Mỹ sẽ đạt được thành tựu vượt trội hơn họ trong tương lai.Nội dung bài viết trên của Tổng thống Trump được phân tích là nhằm trấn an lo ngại dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Mỹ sẽ bị co hẹp, sau vụ việc giới chức nước này bắt giữ hàng loạt nhân lực kỹ thuật người Hàn Quốc tại công trường xây dựng nhà máy pin ở bang Georgia vừa qua.