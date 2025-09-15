43 nước thành viên Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về việc drone Nga xâm nhập không phận Ba Lan

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 12/9 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp thảo luận về việc máy bay không người lái (drone) của Nga xâm phạm không phận của Ba Lan. Tại đây, 43 nước thành viên Liên hợp quốc trong đó có Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Nga có hành vi vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Bosacki nhấn mạnh đây là hành động khiêu khích cực kỳ thiếu tôn trọng đối với nỗ lực không ngừng nhằm chấm dứt chiến tranh, khôi phục hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế. Quan chức này kêu gọi Nga ngay lập tức chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc.Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó nhận định vụ việc này xảy ra có thể là do sai sót của quân đội Nga, để ngỏ khả năng đây là sự cố ngoài ý muốn. Dù vậy, Mỹ vẫn nằm trong danh sách 43 nước ký vào bản tuyên bố chung lần này.Quyền Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Dorothy Shea trong cuộc họp khẳng định drone của quân đội Nga ngày 10/9 đã xâm phạm không phận Ba Lan, một nước thành viên của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Mỹ cùng các nước đồng minh trong NATO đang phải đối mặt với những hành động xâm phạm đáng lo ngại này.Ngược lại, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia trong cuộc họp đã phản bác rằng Chính phủ Ba Lan đang vội vàng cáo buộc Nga mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, trong khi cũng đã thừa nhận drone có thể bay từ lãnh thổ Ukraine. Quan chức này khẳng định quân đội Nga vào tối ngày 10/9 đã tiến hành tấn công vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine bằng máy bay không người lái, nhưng lãnh thổ Ba Lan không nằm trong mục tiêu. Các drone được sử dụng chỉ có thể bay tối đa dưới 700 km, nên không thể xâm nhập vào lãnh thổ Ba Lan.