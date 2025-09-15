Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc triển khai tiêm phòng COVID-19 cho nhóm nguy cơ cao từ ngày 15/10

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 15/9 thông báo sẽ tiến hành tiêm phòng COVID-19 mùa dịch năm 2025-2026 cho nhóm đối tượng nguy cơ cao từ ngày 15/10 đến hết ngày 30/4 năm tới.Người từ 75 tuổi trở lên sẽ được tiêm trước từ ngày 15/10, nhóm 70–74 tuổi từ ngày 20/10, nhóm 65–69 tuổi từ ngày 22/10. Người dân có thể tiêm đồng thời vắc-xin cúm mùa trong cùng ngày. Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch và những người đang điều trị hoặc cư trú tại các cơ sở dễ lây nhiễm cũng sẽ được tiêm từ ngày 15/10. Danh sách các cơ sở tiêm chủng có thể được tra cứu tại trung tâm y tế địa phương hoặc trên trang web “Trợ lý tiêm chủng”.Khi đến tiêm, người dân cần mang theo giấy tờ tùy thân để xác minh và nên ở lại cơ sở y tế khoảng 20–30 phút để theo dõi phản ứng sau tiêm trước khi ra về. Đợt tiêm chủng lần này sẽ sử dụng 5,3 triệu liều vắc-xin thế hệ mới (LP.8.1).Giám đốc KDCA Lim Seung-kwan khuyến nghị người dân nằm trong nhóm nguy cơ cao nên tích cực tiêm phòng do mỗi năm lại xuất hiện biến chủng COVID-19 mới. Đặc biệt, người từ 65 tuổi trở lên nên tranh thủ tiêm đồng thời vắc-xin COVID-19 và vắc-xin cúm khi đến tiêm tại các cơ sở y tế.