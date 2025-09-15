Chỉ số KOSPI ngày 15/9 lập đỉnh 4 phiên liên tiếp

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/9 ở mức 3.407,31 điểm, tăng 11,77 điểm (0,35%) so với phiên trước.Chỉ số này mở cửa ở mức 3407,78 điểm, tăng 12,24 điểm (0,36%) so với phiên thứ Sáu tuần trước, sau đó tiếp tục duy trì đà tăng. Trong buổi sáng, chỉ số KOSPI còn bứt phá lên mốc 3.420 điểm, một lần nữa vượt qua mức kỷ lục của phiên ngày 12/9 là 3.395,54 điểm, 4 phiên liên tiếp xác lập mức cao kỷ lục.Chỉ số KOSPI tăng điểm trong phiên cùng ngày được phân tích là nhờ làn gió tích cực từ nhóm cổ phiếu chíp bán dẫn tại Mỹ trong tuần trước, cùng với việc Chính phủ Hàn Quốc ngày 15/9 công bố giữ nguyên tiêu chí xác định cổ đông lớn để áp dụng thuế chuyển nhượng cổ phiếu ở mức hiện tại là 5 tỷ won (3,6 triệu USD) mỗi mã cổ phiếu.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ chốt phiên cùng ngày ở mức 852,69 điểm, tăng 5,61 điểm (0,66%). Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won/USD đóng cửa ở mức 1.389 won đổi 1 USD, tăng 0,8 won so với phiên trước.