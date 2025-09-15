Photo : YONHAP News

Asia Society (Hội Châu Á) có trụ sở tại New York (Mỹ) ngày 15/9 (giờ địa phương) thông báo tác giả Park Chun-hue (tên tiếng Anh: Hue Park) và nhà soạn nhạc người Mỹ Will Aronson của vở nhạc kịch Hàn Quốc "Có lẽ là kết thúc có hậu" (Maybe Happy Ending) đã được chọn là đồng chủ nhân của Giải Asia Game Changer do Asia Society trao tặng.Vở nhạc kịch "Có lẽ là kết thúc có hậu" đã được diễn tại sân khấu kịch Broadway (New York) vào tháng 11 năm ngoái với đội ngũ sản xuất và diễn viên quốc tế.Asia Society nhấn mạnh những nhân vật được vinh danh là "Asia Game Changer", chính là những nhà lãnh đạo và nhà đổi mới, tạo ra sự thay đổi thực chất trong cuộc sống của hàng triệu người. Các nhân vật đoạt giải năm nay là những người thể hiện lòng dũng cảm, sự sáng tạo và tầm nhìn mà thế giới đang cần.Giải Asia Game Changer bắt đầu từ năm 2014 nhằm vinh danh những cá nhân có tầm nhìn và hành động táo bạo góp phần vào việc củng cố mạnh mẽ mối gắn kết giữa châu Á và thế giới. Trong vòng 10 năm qua, những gương mặt tiêu biểu từng được trao giải này gồm nhóm nhạc nam Hàn Quốc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), nhà hoạt động nhân quyền người Pakistan đoạt giải Nobel Hòa bình Malala Yousafzai, nhà sáng lập Alibaba Mã Vân (Jack Ma) của Trung Quốc, và cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg.Lễ trao giải năm nay diễn ra vào ngày 15/10 (theo giờ địa phương) tại thành phố New York, Mỹ.Mặt khác, vở kịch trên vào hồi tháng 6 cũng đã lập kỷ lục khi trở thành vở nhạc kịch Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng 6 đề cử tại Giải Tony.