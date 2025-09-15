Hàn Quốc tổ chức Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 15 về y tế và kinh tế

Photo : YONHAP News

Trước thềm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hàn Quốc ngày 15-16/9 đã tổ chức Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 15 về y tế và kinh tế (HLMHE).Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết lễ tiếp đón đã diễn ra vào tối ngày 15/9 tại khách sạn Shilla (Seoul), còn Hội nghị cấp cao APEC về y tế và kinh tế được tổ chức vào ngày 16/9, với sự tham gia của 21 nước thành viên.Đây là cơ chế tham vấn chính của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, nơi các Bộ trưởng phụ trách y tế cùng thảo luận về những thách thức chung như thay đổi cơ cấu dân số và khủng hoảng dịch bệnh. Và đây cũng là lần đầu tiên Hàn Quốc tổ chức sự kiện này, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Y tế Jeong Eun-kyeong.Chủ đề của Hội nghị lần này là "Đổi mới, kết nối và thịnh vượng: Xây dựng xã hội ứng phó với vấn đề già hóa dân số một cách lành mạnh và thông minh". Tại đây, các quan chức sẽ tập trung thảo luận về ba nội dung chính như chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số, lão hóa khỏe mạnh và sức khỏe tinh thần của thanh niên.Ngoài ra, Hội nghị lần này còn dự kiến công bố "Lộ trình loại bỏ tận gốc căn bệnh ung thư cổ tử cung", nội dung đã được 21 nước thành viên APEC thông qua tại cuộc họp cấp chuyên viên về y tế ở thành phố Incheon vào tháng 8 vừa qua.Đặc biệt, sự kiện lần này còn kết nối với "Hội nghị thượng đỉnh sinh học thế giới 2025" (World Bio Summit) do Hàn Quốc và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đồng tổ chức.