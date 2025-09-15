Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo ngày 15/9 (giờ địa phương) đã đặt chân đến Mỹ. Trong bối cảnh Seoul và Washington vẫn chưa tiến đến ký kết chính thức sau khi đạt được thỏa thuận thương mại hồi cuối tháng 7, Chánh Văn phòng Yeo đã được cử sang Washington chỉ một ngày ngay sau chuyến thăm của Bộ trưởng Công nghiệp.Ông Yeo nhấn mạnh vấn đề mấu chốt lúc này nằm ở "chi tiết", hai bên đang đàm phán căng thẳng về những điểm cụ thể trong thỏa thuận thương mại. Chánh Văn phòng Yeo cũng bày tỏ quyết tâm sẽ tham vấn toàn diện với giới chức Mỹ, trong đó có Đại diện thương mại.Dự kiến, quan chức hai bên sẽ tập trung thảo luận về phương thức triển khai gói đầu tư trị giá 350 tỷ USD của Hàn Quốc vào Mỹ, vấn đề đang tồn tại bất đồng ý kiến, cùng với thuế quan đối với mặt hàng ô tô. Đặc biệt, việc Nhật Bản bắt đầu được hưởng mức thuế nhập khẩu ô tô thấp hơn Hàn Quốc từ ngày 16/9 khiến năng lực cạnh tranh của ô tô Hàn Quốc tại thị trường Mỹ có nguy cơ suy giảm, được coi là một vấn đề cấp bách ngay lúc này.Về vụ việc lao động người Hàn Quốc bị bắt giữ hàng loạt tại bang Georgia, ông Yeo cho biết sẽ yêu cầu mạnh mẽ Mỹ giải quyết vụ việc nhằm bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời để ngỏ khả năng sử dụng vụ việc này như một “lá bài đàm phán”. Liên quan đến việc hai bên vẫn chưa thu hẹp được bất đồng ý kiến trong quá trình tham vấn thương mại cấp chuyên viên, Chánh Văn phòng Yeo kêu gọi nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể, nhấn mạnh rằng điều quan trọng hơn tốc độ đàm phán đó là phải bảo vệ lợi ích quốc gia.Mỹ đang đưa ra yêu cầu theo hình thức "tấm séc trắng", trong đó Washington được toàn quyền quyết định địa điểm sử dụng 350 tỷ USD đầu tư mà Hàn Quốc cam kết, và được hưởng tới 90% lợi nhuận. Đồng thời, Mỹ còn yêu cầu Hàn Quốc chấp nhận điều kiện giống như Nhật Bản, nếu không sẽ tái áp mức thuế đối ứng là 25%.Chính phủ Hàn Quốc cho rằng điều kiện này không khả thi, bởi nguy cơ khoản đầu tư khổng lồ có thể trở thành “công cốc”. Ngay tại Mỹ cũng có ý kiến cho rằng yêu cầu này là quá mức. Một chuyên gia của viện nghiên cứu theo khuynh hướng tiến bộ tại Mỹ phân tích rằng ngay cả khi Mỹ áp thuế 25% trở lại, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ chỉ giảm khoảng 12,5 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với khoản đầu tư 350 tỷ USD. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng Hàn Quốc cần đàm phán thận trọng thay vì vội vã đi đến thỏa thuận, và không loại trừ khả năng đàm phán kéo dài. Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ cân nhắc cả yếu tố thời gian để tìm ra điểm cân bằng tối ưu cho thỏa thuận.