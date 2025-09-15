Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong cuộc gặp báo giới ngày 15/9 cho biết sẽ tiến hành điều tra xác minh toàn bộ sự thật liên quan đến việc liệu có xảy ra vấn đề vi phạm nhân quyền đối với những công dân Hàn Quốc bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ vừa qua hay không. Trước tiên, các doanh nghiệp có lao động bị bắt giữ sẽ lắng nghe ý kiến từ những người liên quan, và vấn đề này sẽ được tiến hành ở cấp Chính phủ trong trường hợp cần thiết.Quan chức này nhấn mạnh Hàn Quốc và Mỹ đều nhận thức được rằng nguyên căn của vấn đề này bắt nguồn từ cấu trúc hệ thống. Seoul sẽ ghi lại trường hợp này cũng như nhiều trường hợp liên quan khác và nêu vấn đề với Washington trong các dịp khác nhau. Tuy nhiên, trong các cuộc tiếp xúc lãnh sự tại Mỹ, Chính phủ Hàn Quốc chỉ có thể nghe về những tình huống khẩn cấp, chưa đủ thời gian để nghe trực tiếp vấn đề vi phạm nhân quyền cũng như khó khăn của từng cá nhân.Quan chức này tiết lộ do Chính phủ Hàn Quốc đã phản đối mạnh mẽ nên được tiếp xúc lãnh sự với các lao động trước khi ICE chính thức làm thủ tục đưa họ vào cơ sở giam giữ, qua đó đảm bảo các công dân bị bắt giữ này được liên lạc ra bên ngoài và nhận thuốc men.Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã đề xuất lập một cơ chế tham vấn giữa Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Atlanta và chi nhánh của ICE tại thành phố này để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn. Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ cũng đã có phản hồi tích cực về điều này.Liên quan đến lời khai của một số người bị giam giữ cho rằng nhân viên lãnh sự Hàn Quốc khuyên nên ký vào các giấy tờ mà ICE đưa ra, quan chức Hàn Quốc cho biết trong mẫu đơn "tự nguyện xuất cảnh" của ICE vốn có mục xác nhận vi phạm điều kiện lưu trú, nhưng mục này đã không được đánh dấu khi tiến hành làm thủ tục.Ngoài ra, quan chức thuộc Bộ Ngoại giao này còn cho biết theo kết quả đàm phán giữa Seoul và Washington, thị thực B1 (visa ngắn hạn dùng cho thương mại) của những người hồi hương nói trên sau khi bị giam giữ sẽ không bị vô hiệu hóa do vụ việc lần này.Được biết, Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đang tiến thành thúc đẩy thành lập nhóm chuyên phụ trách về visa để giải quyết triệt để vấn đề thị thực, nguyên nhân gốc rễ của vụ việc. Hai bên hiện đang tiến hành tham vấn cấp chuyên viên thông qua kênh của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc.