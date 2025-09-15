Seoul đứng thứ 9 thế giới về năng lực nghiên cứu tân dược bằng AI

Photo : YONHAP News

Trung tâm nghiên cứu chính sách công nghệ sinh học quốc gia của Hàn Quốc ngày 16/9 công bố báo cáo “Phân tích năng lực công nghệ và đầu tư nghiên cứu phát triển của Chính phủ trong lĩnh vực phát triển tân dược bằng trí tuệ nhân tạo (AI)”.Dựa trên số lượng nghiên cứu khoa học, bằng sáng chế, báo cáo chỉ ra rằng năng lực nghiên cứu của Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển tân dược bằng AI chỉ đứng thứ 9 trên thế giới. Từ năm 2015-2024, Hàn Quốc đã công bố tổng cộng 1.016 bài nghiên cứu liên quan đến phát triển tân dược bằng AI, đứng thứ 9 sau Nhật Bản (1.121 bài). Trong khi đó, số bài nghiên cứu của Mỹ là 9.094 bài, Trung Quốc là 7.469 bài, Ấn Độ 3.098 bài.Ngay cả khi xét theo số lần trích dẫn, một tiêu chí đánh giá chất lượng nghiên cứu, Hàn Quốc vẫn chỉ đứng thứ 9. Trong cùng giai đoạn trên, số lượt trích dẫn các nghiên cứu của Hàn Quốc đạt 22.544, chưa bằng một phần mười so với Mỹ, nước dẫn đầu với 308.522 lượt. Theo sau Mỹ lần lượt là Trung Quốc (127.223 lượt) và Canada (107.737 lượt).Tuy nhiên, nếu xét theo Chỉ số trích dẫn tương đối (RCR), thước đo về tầm ảnh hưởng của nghiên cứu do Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) phát triển, Hàn Quốc đứng thứ 7. RCR trung bình của Hàn Quốc là 2,2, Canada (5,92), Anh (2,61) và Đức (2,6) nằm trong nhóm dẫn đầu.Báo cáo cũng chỉ ra rằng so với Mỹ và Trung Quốc, Hàn Quốc hầu như chưa triển khai thử nghiệm lâm sàng dựa trên AI, thậm chí chưa có nghiên cứu nào ở giai đoạn tiền lâm sàng.Phân tích dựa trên bằng sáng chế cũng cho thấy năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc trong lĩnh vực này còn yếu. Theo số lượt trích dẫn bằng sáng chế liên quan tới phát triển tân dược bằng AI đăng ký lên Văn phòng Sáng chế và nhãn hiệu Mỹ (USPTO), ba nước là Mỹ (6 bằng), Anh (4 bằng) và Thụy Sĩ (1 bằng) sở hữu năng lực công nghệ cao hơn mức trung bình. Trong khi đó, Hàn Quốc chưa có bằng sáng chế nào đăng ký tại USPTO, cho thấy chưa đạt được năng lực cạnh tranh về chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu.Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực phát triển tân dược sử dụng AI. Khoản đầu tư của Chính phủ trong lĩnh vực này đã tăng từ 45,1 tỷ won (32,6 triệu USD) năm 2022 lên 56,7 tỷ won (41 triệu USD) năm ngoái, tương đương mức tăng trưởng trung bình hằng năm 12,2%. Nhiều dự án phát triển tân dược bằng AI cũng đang được các Bộ ngành hữu quan triển khai.