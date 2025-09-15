Ngoại trưởng Hàn Quốc tiếp Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách hoạt động hòa bình

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Cho Hyun ngày 15/9 đã tiếp kiến Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách Cục Hoạt động hòa bình (DPO) Jean-Pierre Lacroix đang trong chuyến thăm Hàn Quốc; trao đổi ý kiến về các hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) của Liên Hợp Quốc.Bộ trưởng Cho nhấn mạnh quyết tâm của Hàn Quốc trong việc tiếp tục đóng góp nâng cao hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc với tư cách là một trong những quốc gia đóng góp lớn về quân sự và tài chính. Ông Cho đề xuất tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Hàn Quốc và Liên hợp quốc trong lĩnh vực hòa bình và an ninh. Ngoại trưởng cũng đề nghị Ban thư ký Liên hợp quốc quan tâm và hỗ trợ để công dân Hàn Quốc tiếp tục được tham gia vào các tổ chức quốc tế, tương xứng với vị thế và những đóng góp của Hàn Quốc tại Liên hợp quốc.Về phần mình, Phó Tổng thư ký Lacroix bày tỏ cảm kích sâu sắc và đánh giá cao việc Hàn Quốc đóng góp cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc thông qua việc phái cử lực lượng Dongmyeong tới gìn giữ hòa bình bình tại Lebanon và lực lượng Hanbit tới Nam Sudan, cũng như hỗ trợ tài chính liên quan.Cục Hoạt động hòa bình (DPO) là cơ quan chủ chốt thuộc Ban Thư ký Liên hợp quốc, phụ trách toàn diện các hoạt động gìn giữ hòa bình như giải trừ vũ trang, ngăn chặn tái xung đột, duy trì an ninh tại các khu vực đang trong quá trình chấm dứt xung đột hoặc khôi phục hòa bình.Cũng trong ngày 15/9, Bộ trưởng Cho Hyun đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha trao đổi về quan hệ song phương và tình hình khu vực. Ngoại trưởng cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi sát sao diễn biến liên quan đến đàm phán chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, và sẽ nghiêm túc xem xét các biện pháp nhằm hỗ trợ Ukraine sớm khôi phục hòa bình và tái thiết đất nước.Đáp lại, ông Sybiha bày tỏ lời cảm ơn sự hỗ trợ của Seoul dành cho Kiev. Hai Bộ trưởng cũng trao đổi ý kiến về tình hình mới nhất liên quan đến Ukraine và phản ứng của cộng đồng quốc tế, đồng thời nhất trí sẽ tiếp tục duy trì trao đổi nhân dịp tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tháng này.