Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Hàn Quốc Jung Chung-rae ngày 15/9 đã tiếp đón Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Mizushima Koichi. Tại đây, Chủ tịch Jung nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của ngoại giao là theo đuổi lợi ích quốc gia và đề nghị Nhật Bản quan tâm đến tình cảm của người dân Hàn Quốc.Ông Jung bày tỏ hy vọng hai nước có thể suy nghĩ và hiểu cho lập trường của đối phương. Hàn Quốc và Nhật Bản vừa là nước láng giềng gần gũi, vừa là đối tác quan trọng của nhau thông qua nhiều hợp tác chặt chẽ. Ngoài ra, các hoạt động giao lưu song phương đang ngày càng trở nên sôi động hơn khi năm nay đánh dấu kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Hàn-Nhật.Chủ tịch Jung cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới có sự thay đổi, hợp tác kinh tế Hàn-Nhật chính là yếu tố cần thiết để tạo nên sự thịnh vượng chung của cả hai nước. Ông Jung còn hy vọng Seoul và Tokyo có thể khéo léo giải quyết các vấn đề tồn đọng song phương, nhận định việc khôi phục ngoại giao con thoi được lãnh đạo hai nước nhất trí trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật sẽ là điểm khởi đầu quan trọng.Về phần mình, Đại sứ Mizushima phát biểu Seoul và Tokyo là những đối tác quan trọng cần hợp tác trong nhiều vấn đề của cộng đồng quốc tế. Quan chức này khẳng định hợp tác song phương hiện không còn là lựa chọn, mà trở thành điều tất yếu trong bối cảnh môi trường an ninh chiến lược quanh hai nước hiện nay.Ông Mizushima còn cho biết Seoul dường như cũng rất coi trọng hợp tác với Tokyo khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung có chuyến công du đến Nhật Bản và hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru vừa qua, bày tỏ sự vui mừng khi hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi và nỗ lực giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.