Quy mô đồng nhân dân tệ Trung Quốc giả tăng mạnh tại Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2025

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 16/9 công bố số liệu cho biết tính đến cuối tháng 6 năm nay, quy mô làm giả tiền đồng nhân dân tệ Trung Quốc được các ngân hàng Hàn Quốc báo lên BOK đã lên đến 800 USD, vượt mức 700 USD của năm ngoái.Thời gian qua, quy mô làm giả đồng nhân dân tệ được báo cáo qua hàng năm có xu hướng giảm dần từ 1.000 USD vào năm 2021, xuống còn 900 USD vào năm 2022, 800 USD năm 2023 và 700 USD năm 2024. Tuy nhiên, chỉ trong nửa đầu năm 2025, con số này đã tăng vọt lên 800 USD.Số lượng tờ tiền bị phát hiện cũng có xu hướng tương tự, ghi nhận 79 tờ tiền giả vào năm 2021, sau đó lần lượt giảm xuống còn 78 tờ, 77 tờ và 73 tờ vào các năm 2022, năm 2023 và năm 2024. Tuy nhiên, con số này trong 6 tháng đầu năm nay đã lên đến gần 68 tờ, gần bằng số lượng của cả năm 2024.Đặc biệt, xu hướng trong quy mô làm giả đồng nhân dân tệ Trung Quốc lại trái ngược với tình hình chung của ngoại tệ giả. Từ tháng 1-6 năm nay, tổng số tiền ngoại tệ được làm giả bị phát hiện là 38.300 USD, chưa bằng một nửa so với mức 87.800 USD của cả năm ngoái. Trong đó, đồng tiền USD giả chiếm phần lớn với 37.300 USD, tương đương khoảng 60% so với quy mô 61.600 USD của năm 2024.Nguyên nhân khiến quy mô làm giả đồng nhân dân tệ Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh được cho là có liên quan đến lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO), Hàn Quốc đã đón khoảng 2.527.000 lượt khách Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay, tăng khoảng 14% so với mức 2.219.000 du khách vào năm ngoái. Điều này cũng được cho là một trong những yếu tố giúp cán cân du lịch trong cán cân dịch vụ có sự khởi sắc trong thời gian gần đây.Mặc khác, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho rằng rất khó để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến gia tăng quy mô đồng nhân dân tệ Trung Quốc giả. Một quan chức BOK nhận định giá trị tiền giả được báo cáo thường biến động theo hoạt động của tội phạm, chứ không phản ánh một xu hướng dựa trên các yếu tố kinh tế cơ bản.