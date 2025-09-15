Tổng thống Lee Jae Myung cam kết thúc đẩy hoàn thiện thành phố hành chính Sejong

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 16/9 đã lần đầu chủ trì cuộc họp Nội các tại trụ sở Chính phủ ở thành phố Sejong kể từ sau khi nhậm chức.Ông Lee khẳng định việc hoàn thiện thành phố hành chính Sejong chính là đặt nền móng cho sự phát triển cân bằng quốc gia. Tổng thống tái cam kết sẽ thúc đẩy xây dựng Văn phòng Tổng thống thứ hai và trụ sở Quốc hội tại Sejong một cách thuận lợi.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh để đạt được tăng trưởng và phát triển bền vững, phát triển cân bằng là con đường tất yếu. Tổng thống chỉ ra rằng trong suốt thời gian qua, chiến lược tăng trưởng bất cân bằng đã tạo ra một hệ thống phát triển tập trung quá mức vào Seoul và khu vực lân cận thủ đô. Thay vì chỉ tập trung phát triển vào vùng thủ đô, Chính phủ đương nhiệm sẽ đẩy nhanh phát triển 5 khu vực trên cả nước cùng ba tỉnh tự trị là Gangwon, Bắc Jeolla và Jeju.Mặt khác, Tổng thống nhắn nhủ các công chức rằng “quyền lực là do nhân dân ủy thác” và nhấn mạnh quyền lực công luôn đi kèm với trách nhiệm công. Quyền hạn và công việc mà công chức thực thi phải hoàn toàn hướng tới phục vụ người dân.Ông Lee bày tỏ lo ngại khi tỷ lệ có việc làm của thanh niên đã giảm liên tiếp trong 16 tháng, đồng thời cho biết Chính phủ sẽ thúc đẩy các chính sách hỗ trợ đa tầng và nỗ lực giảm rào cản gia nhập thị trường lao động cho thanh niên. Đặc biệt, Tổng thống nhấn mạnh cần mở rộng việc làm cho giới trẻ nhằm tăng cường động lực tăng trưởng tương lai, kêu gọi các doanh nghiệp cũng chung tay giải quyết bài toán việc làm cho thanh niên.