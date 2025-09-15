Xuất khẩu ô tô Hàn Quốc sang Mỹ giảm hơn 15% trong tháng 8

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo “Tình hình ngành công nghiệp ô tô tháng 8/2025” do Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc công bố ngày 16/9, kim ngạch xuất khẩu ô tô sang Mỹ trong tháng trước đạt 2,097 tỷ USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước, xu hướng giảm 6 tháng liên tiếp. So với tháng 7 năm nay, quy mô xuất khẩu cũng giảm 10%. Nguyên nhân được phân tích là do mức thuế bổ sung 25% với mặt hàng ô tô mà Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu áp dụng từ tháng 4 vừa qua.Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc vẫn đạt 5,5 tỷ USD, tăng 8,6% so với một năm trước, cao nhất trong các tháng 8 từ trước tới nay. Bất chấp sự sụt giảm xuất khẩu sang thị trường Mỹ, xuất khẩu xe điện sang châu Âu tăng mạnh, góp phần kéo tổng xuất khẩu ô tô tăng trưởng.Số lượng xuất khẩu xe thân thiện môi trường đạt hơn 69.000 chiếc, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì đà tăng 8 tháng liên tiếp. Trong đó, xuất khẩu xe điện đạt hơn 22.500 chiếc, tăng vọt 78%, tiếp nối đà tăng trưởng trở lại từ tháng 6 sau 16 tháng sụt giảm. Xe hybrid cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng khi xuất khẩu đạt 43.000 chiếc, tăng 11%.Doanh số bán xe trong nước tháng 8 đạt 139.000 chiếc, tăng 8,3% so với năm ngoái. Đáng chú ý, doanh số bán xe điện trong nước 8 tháng đầu năm đạt 141.000 chiếc, gần bằng cả năm ngoái, cho thấy xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ.Sản lượng ô tô trong nước trong tháng vừa qua đạt 321.000 chiếc, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa đều tăng. Đây là mức sản lượng tháng 8 cao nhất kể từ năm 2013.