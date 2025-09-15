Chính giới Hàn Quốc căng thẳng về vấn đề cải cách tư pháp

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 16/9 chỉ trích Chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc Cho Hee-dae, cho rằng ông Cho phải chịu trách nhiệm về việc phiên tòa xét xử vụ thiết quân luật bị trì hoãn cũng như tranh cãi về tính công bằng.Đồng thời, đảng cầm quyền chỉ ra rằng sự im lặng của ông Cho về vấn đề tự thanh lọc và cải cách đã khiến cơ quan tư pháp đánh mất niềm tin của người dân; hối thúc Chánh án Tòa án tối cao từ chức.Đảng Dân chủ đồng hành cũng chỉ trích việc đảng đối lập Sức mạnh quốc dân hối thúc nối lại phiên tòa xét xử Tổng thống Lee Jae Myung mang ý đồ "đảo chính tư pháp" một lần nữa.Về phần mình, đảng Sức mạnh quốc dân lên án việc đảng cầm quyền yêu cầu Chánh án Tòa án tối cao từ chức là hành vi bạo ngược, phủ nhận nguyên tắc tam quyền phân lập. Đảng này cũng chỉ trích Văn phòng Tổng thống đang đồng lõa với ý đồ thao túng tư pháp của đảng cầm quyền; yêu cầu Tổng thống Lee Jae Myung phải trực tiếp đưa ra lập trường.Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị Woo Sang-ho khẳng định Văn phòng Tổng thống chưa từng thảo luận và cũng không có kế hoạch thảo luận về việc Chánh án Tòa án tối cao từ chức. Quan chức này cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đồng tình về việc cần thiết cải cách tư pháp, nhưng Văn phòng Tổng thống không can thiệp vào các cuộc thảo luận lập pháp.