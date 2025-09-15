Chi phí mâm cúng Trung thu 2025 tại Hàn Quốc được dự báo giảm nhẹ

Photo : YONHAP News

Trung tâm nghiên cứu giá cả Hàn Quốc ngày 16/9 công bố kết quả khảo sát gần đây cho thấy chi phí trung bình để chuẩn bị mâm cúng Tết Trung thu nếu người dân mua tại các chợ đầu mối truyền thống là 284.010 won (205 USD), giảm 3.090 won (2 USD), tương đương giảm 1,1% so với năm ngoái.Chi phí mua tại chợ đầu mối truyền thống thấp hơn 24% so với mức trung bình 373.540 won (270 USD) nếu người dân mua sắm tại các siêu thị lớn trên toàn quốc. Theo trung tâm này, chi phí sắm sửa mâm cúng Trung thu đã tăng 31,5% trong vòng 10 năm qua. Đáng chú ý, từ năm 2020-2022, chi phí này tăng hơn 7% mỗi năm trong ba năm liên tiếp.Trong năm nay, giá lê giảm khoảng 17% so với năm ngoái. Trung thu năm nay đến muộn hơn, khiến lượng lê được xuất ra thị trường tập trung vào ngay trước mùa cao điểm, kéo giá giảm. Giá rau chân vịt cũng rẻ hơn do thời tiết thuận lợi giúp nguồn cung ổn định. Giá củ cải cũng thấp hơn so với năm ngoái.Ngược lại, giá trứng, thịt lợn và táo lại tăng. Giá táo dùng cho mâm cúng tăng do số lượng loại quả to giảm vì thời tiết nắng nóng trong mùa hè.