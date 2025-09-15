Giá một suất gà tần sâm tại Hàn Quốc ghi nhận xu hướng tăng

Photo : YONHAP News

Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) ngày 16/9 công bố số liệu cho biết giá trung bình cho một suất gà tần sâm Samgyetang tại các nhà hàng ở Seoul trong tháng 8 là 18.000 won (13 USD), tăng 77 won (0,06 USD) so với mức 17.923 won (12,94 USD) vào một tháng trước.Giá gà tần sâm liên tục tăng trong vài năm qua, từ 15.462 won (11,17 USD) vào tháng 8/2022, lên 16.000 won (11,56 USD) vào tháng 1/2023, và vượt ngưỡng 17.000 won (12,29 USD) vào tháng 7/2024. Xét theo từng khu vực, giá gà tần sâm trong tháng 8 ghi nhận mức đắt nhất ở thủ đô Seoul, với 18.000 won. Tiếp theo là tỉnh Bắc Jeolla với 17.400 won (12,57 USD), thành phố Gwangju 17.200 won (12,43 USD) và tỉnh Gyeonggi là 17.138 won (12,39 USD). Nơi có giá rẻ nhất là tỉnh Bắc Chungcheong, với 15.143 won (10,94 USD).Mặt khác, giá một bát mì tương đen Jajangmyeon ở Seoul vào tháng trước là 7.577 won (5,48 USD), cũng tăng 77 won so với tháng 7. Giá mì tương đen tại Seoul đã tăng từ mức 6.000 won (4,34 USD) vào tháng 4/2022, lên 7.000 won (5,06 USD) vào tháng 9/2023 và cao hơn 7.500 won (5,42 USD) từ tháng 1 năm nay.Ngược lại, giá một suất thịt ba chỉ 200g ở thủ đô Seoul lại giảm 68 won, từ 20.639 won (14,92 USD) trong tháng 7 xuống còn 20.571 won (14,87 USD) trong tháng 8.Trong khi đó, giá trung bình của 5 món ăn khác trong tháng trước đã được giữ nguyên, gồm cơm cuộn rong biển Kimbap với 3.623 won (2,62 USD), mì sợi Kalguksu là 9.692 won (7 USD), mì lạnh Naengmyeon 12.423 won (9 USD), cơm trộn Bibimbap 11.538 won (8,34 USD) và cơm canh Kimchi cải thảo Kimchi-jjigae là 8.577 won (6,2 USD).