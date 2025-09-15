Tòa án Hàn Quốc xem xét đề nghị bắt tạm giam nghị sĩ Kweon Seong-dong

Photo : YONHAP News

Vào chiều ngày 16/9, Tòa án khu vực Trung Seoul đã mở phiên tòa xem xét đề nghị lệnh bắt tạm giam nghị sĩ Kweon Seong-dong (đảng Sức mạnh quốc dân). Đây là lần đầu tiên một nghị sĩ đương nhiệm, người có đặc quyền miễn trừ bắt giữ, bị Nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị Tòa án xem xét ban lệnh bắt tạm giam.Trước đó, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt tạm giam ông Kwon với cáo buộc vi phạm Luật quỹ chính trị. Ông Kweon bị cáo buộc đã nhận 100 triệu won (72.400 USD) vào tháng 1/2022 từ cựu chức sắc họ Yoon của giáo phái Thống nhất cùng với lời nhờ vả thúc đẩy các vấn đề của giáo phái này thành chính sách quốc gia. Ngoài ra, ông Kwon cũng bị nghi ngờ đã đến thăm trụ sở của giáo phái Thống nhất, nhận tiền mặt từ lãnh đạo giáo phái là bà Han Hak-ja, làm rò rỉ thông tin điều tra của Cảnh sát về nghi ngờ bà Han đánh bạc tại nước ngoài.Tuy nhiên, ông Kweon khẳng định mình vô tội. Tòa án dự kiến sẽ ra quyết định có ban lệnh bắt tạm giam ông Kweon hay không sớm nhất vào đêm ngày 16/9.Cũng trong chiều ngày 16/9, Tòa án khu vực Trung Seoul mở phiên họp chuẩn bị xét xử đối với cựu Thủ tướng Han Duck-soo. Vào tháng trước, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật đã truy tố ông Han với cáo buộc tiếp tay cho kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn, tức cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Phiên họp chuẩn bị xét xử không phải là phiên tòa chính thức, nên bị cáo không bắt buộc phải có mặt.