Photo : YONHAP News

Trong thư chúc mừng gửi tới “Hội thảo Hòa bình Bắc Mỹ 2025” diễn ra tại Đại học Pennsylvania (Mỹ) ngày 15/9 (giờ địa phương), Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young khẳng định Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung sẽ nỗ lực hết sức để xây dựng một bán đảo Hàn Quốc hòa bình, tái khẳng định quyết tâm khôi phục lòng tin cũng như kênh đối thoại giữa hai miền Nam-Bắc.Ông Chung khẳng định hòa bình chính là sự đảm bảo an ninh chắc chắn nhất để bảo vệ đời sống của mọi người dân. Trên nguyên tắc tôn trọng chế độ của Bắc Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất bằng hình thức sáp nhập thể chế và không thực hiện các hành vi thù địch, Chính phủ Hàn Quốc sẽ biến sự đối đầu giữa hai miền thành hòa giải và hợp tác.Bộ trưởng cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu từ việc khôi phục niềm tin và đối thoại liên Triều, từng bước tiến tới một bán đảo Hàn Quốc hòa bình, cùng tồn tại và phát triển. Trong quá trình đó, Seoul sẽ đoàn kết, hợp tác với cộng đồng quốc tế để tìm lại ánh sáng hòa bình cho bán đảo Hàn Quốc.Mặt khác, Bộ Thống nhất đang xem xét thay đổi cách gọi người tị nạn Bắc Triều Tiên. Trong tiếng Hàn, cụm từ này là "talbukmin", chỉ những người "đào thoát" khỏi Bắc Triều Tiên. Theo Bộ trưởng Chung, nên đổi sang cách gọi là "bukhyangmin" mang ý nghĩa là "người có quê gốc ở miền Bắc", và từ này dường như nhận được nhiều sự ủng hộ nhất.Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết đã bắt đầu nghiên cứu xem xét về việc đổi tên gọi, dự kiến sẽ công bố kết quả trong tháng 11.