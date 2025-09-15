Chính phủ Hàn Quốc tăng cường ứng phó với nguy cơ kháng nguyên cúm gia cầm động lực cao lây sang người

Photo : KBS News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 15/9 cho biết đã cử đội ứng phó đến một trang trại gia cầm ở thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi), nơi gần đây được phát hiện có kháng nguyên cúm gia cầm độc lực cao, nhằm ngăn chăn nguy cơ lây nhiễm sang người.Cụ thể, kháng nguyên cúm gia cầm độc lực cao H5N1 đã được phát hiện tại trang trại này vào ngày 12/9. Đây là trường hợp đầu tiên loại cúm này được phát hiện trong mùa dịch năm 2025-2026.Kháng nguyên cúm gia cầm thường xuất hiện ở các gia cầm như gà, vịt hay chim hoang dã. Tuy nhiên, loại cúm này gần đây đã xác nhận là có thể vượt qua rào cản về loài, có thể lây nhiễm sang cho động vật có vú hoặc con người. Hàn Quốc hiện chưa ghi nhận ca nhiễm nào ở người, song ở nước ngoài đã liên tục ghi nhận trường hợp người bị mắc loại cúm này.Con người có thể mắc loại cúm này nếu chạm vào phân, xác chim nhiễm bệnh hoặc vật dụng dọn phân chim rồi đưa tay lên mắt, mũi hoặc miệng. Các triệu chứng khi bị nhiễm kháng nguyên cúm gia cầm thường giống với cúm mùa như sốt, ho, đau họng và đau cơ. Tuy nhiên, gần đây đã có trường hợp chỉ có các triệu chứng ở mắt như viêm kết mạc, khó chịu ở mắt mà không có dấu hiệu về đường hô hấp, song cũng có trường hợp bị mắc bệnh hô hấp nặng như viêm phổi, suy hô hấp cấp tính.Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ cao bị mắc bệnh như người làm trong trang trại, người tham gia tiêu hủy gia cầm tại khu vực phát hiện kháng nguyên cúm gia cầm độc lực cao, nếu xuất hiện các triệu chứng ở mắt hoặc về đường hô hấp trong vòng 10 ngày (thời gian ủ bệnh tối đa) thì phải báo ngay cho trung tâm y tế địa phương.KDCA nhấn mạnh kháng nguyên cúm gia cầm ở nước ngoài liên tục được phát hiện trên cả động vật và người. Vì vậy, người dân cần tránh tiếp xúc với động vật nghi bị nhiễm loại cúm này. Trong trường hợp bắt buộc tiếp xúc, người dân cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp bảo hộ. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc sẽ duy trì cơ chế hợp tác chặt chẽ để phòng ngừa và quản lý nguy cơ lây sang người thuộc nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao.KDCA trước đó đã quyết định liên tục triển khai đội ứng phó với kháng nguyên cúm gia cầm ở người, vốn chỉ hoạt động trong giai đoạn phòng dịch đặc biệt, sau khi phát hiện kháng nguyên cúm gia cầm xuất hiện ở một số loài động vật có vú như mèo tại Hàn Quốc.