Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung đề ra 123 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Nội các do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì ngày 16/9, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức thông qua “Kế hoạch điều hành quốc gia 5 năm” do Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia trình lên vào tháng trước với 123 nhiệm vụ trọng tâm.Nội dung nổi bật trong kế hoạch là thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp, trong đó có việc áp dụng chế độ Tổng thống nhiệm kỳ 4 năm và có thể tái tranh cử. Ngoài ra, kế hoạch còn bao gồm nội dung chuyển Cơ quan Thanh tra và kiểm toán (BAI) thành trực thuộc Quốc hội, hạn chế quyền phủ quyết của Tổng thống với các dự luật đã được Quốc hội thông qua, tăng cường quyền kiểm soát của Quốc hội khi Tổng thống ban bố thiết quân luật, áp dụng chế độ Quốc hội tiến cử Thủ tướng.Một số nhiệm vụ trọng tâm khác bao gồm cải cách cơ quan quyền lực như tách chức năng điều tra và truy tố của Viện Kiểm sát, chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến trong nhiệm kỳ Chính phủ đương nhiệm, ký kết Hiệp định cơ bản liên Triều, đưa Hàn Quốc lọt vào Top 3 cường quốc trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu, thành lập Quỹ tăng trưởng quốc dân và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng.Về tăng trưởng cân bằng, kế hoạch bao gồm việc hoàn thiện thủ đô hành chính Sejong, khởi động giai đoạn hai di dời các cơ quan công lập, cùng các chính sách hỗ trợ khu vực nông thôn, ngư nghiệp.Chính phủ sẽ vận hành hệ thống quản lý trực tuyến và cơ chế phối hợp liên ngành để giám sát tiến độ thực thi các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, đồng thời liên tục tiếp thu ý kiến người dân. Chính phủ cho biết sẽ cần ban hành tổng cộng 966 văn bản pháp luật, trong đó có 751 dự luật để triển khai Kế hoạch 5 năm.Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Lee khẳng định sẽ lấy các nhiệm vụ quốc gia phản ánh ý nguyện của người dân làm kim chỉ nam, đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia dẫn dắt thế giới.