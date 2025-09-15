Chỉ số KOSPI phiên ngày 16/9 nối tiếp đà tăng 11 phiên liên tiếp

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/9 ở mức 3.449,62 điểm, tăng 42,21 điểm (1,24%), mức cao kỷ lục, 5 phiên liên tiếp xác lập mức đỉnh.Chỉ số này mở cửa ở mức 3.421,13 điểm, tăng 13,82 điểm so với phiên trước và tiếp tục nới rộng đà tăng trong suốt phiên. Có thời điểm, chỉ số KOSPI chạm 3.452,5 điểm nhưng đà tăng chững lại trước khi đóng cửa, gần chạm mốc 3.450 điểm.Tính theo giá đóng cửa, đây là phiên tăng điểm thứ 11 liên tiếp và là phiên thứ 5 liên tiếp lập đỉnh. Kỷ lục tăng liên tục dài nhất từng ghi nhận là 13 phiên, vào tháng 1-2/1984, tháng 3-4/2019 và tháng 9/2019.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cùng ngày đóng cửa ở mức 851,84 điểm, giảm 0,85 điểm (0,1%). Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won/USD chốt phiên ở mức 1.378,9 won đổi 1 USD, giảm 10,1 won so với phiên trước.