Đường lối ngoại giao với 4 cường quốc của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Nội các ngày 16/9, Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung đã công bố đường lối ngoại giao trong 5 năm nhiệm kỳ, lấy “ngoại giao thực dụng vì lợi ích quốc gia” làm trọng tâm, củng cố quan hệ với 4 cường quốc quanh bán đảo Hàn Quốc trên cơ sở quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật, tập trung vào giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên và ngoại giao kinh tế.Với Mỹ, Hàn Quốc sẽ phát triển quan hệ song phương thành “đồng minh chiến lược toàn diện hướng tới tương lai”, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường lợi ích lẫn nhau, đảm bảo sự cân bằng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.Trong quan hệ với Nhật Bản, Seoul một mặt giữ vững lập trường nguyên tắc về các vấn đề lịch sử, nỗ lực kêu gọi sự hưởng ứng của phía Tokyo, mặt khác theo đuổi chiến lược hợp tác hướng tới tương lai.Đối với Trung Quốc, Hàn Quốc đặt mục tiêu nâng tầm quan hệ song phương lên đối tác chiến lược, kêu gọi sự ủng hộ của Bắc Kinh trong vấn đề phi hạt nhân hóa và cải thiện quan hệ liên Triều, đồng thời nỗ lực ổn định chuỗi cung ứng và tăng cường tình hữu nghị đôi bên. Ngoài ra, Chính phủ sẽ đẩy mạnh nỗ lực bảo vệ quyền lợi hàng hải trên vùng biển Tây.Về quan hệ với Nga, vốn trở nên nguội lạnh sau chiến tranh Ukraine, Chính phủ sẽ duy trì đối thoại chiến lược và nỗ lực khôi phục hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ nỗ lực đạt tiến triển thực chất nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng và thiết lập cơ chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Trên cơ sở các biện pháp giảm nhẹ căng thẳng liên Triều và tham vấn với Mỹ, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại, thúc đẩy đàm phán Mỹ-Triều. Trong quá trình này, Seoul kỳ vọng lôi kéo được vai trò mang tính xây dựng của các nước láng giềng như Trung Quốc và Nga, dựa trên nền tảng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật.Ngoài ra, Chính phủ cũng đưa vào trong Kế hoạch 5 năm chiến lược phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn, từ đóng băng tới giải trừ và phá dỡ. Chính phủ sẽ thúc đẩy đối thoại liên Triều song song với đàm phán Mỹ-Triều, đồng thời hướng tới khôi phục các khuôn khổ hợp tác đa phương như đàm phán 4 bên hoặc 6 bên nhằm củng cố hòa bình và hợp tác trong khu vực Đông Bắc Á.Về kinh tế, Chính phủ tuyên bố sẽ tăng cường năng lực ngoại giao kinh tế nhằm ứng phó với khủng hoảng toàn cầu. Chính phủ sẽ mở một "Hội nghị rà soát an ninh kinh tế" (tên tạm thời) thường kỳ với sự tham gia của các ban ngành hữu quan, tổ chức kinh tế để ứng phó nhanh với các vấn đề thương mại và an ninh kinh tế toàn cầu.Hàn Quốc sẽ dẫn dắt thảo luận các vấn đề toàn cầu như kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo (AI), khí hậu và chuỗi cung ứng khi giữ chức Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm nay và Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) vào năm 2028, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế.Ngoài ra, danh sách các nhiệm vụ đối ngoại của Chính phủ đương nhiệm còn bao gồm việc mở rộng ngoại giao với các quốc gia Nam bán cầu, tăng cường hợp tác thực chất với khu vực Trung Đông, xây dựng chiến lược hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trung và dài hạn, tăng cường hệ thống bảo hộ công dân ở nước ngoài và hỗ trợ kiều bào.