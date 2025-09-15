Hội đồng quận Mitte tại Berlin tiếp tục yêu cầu tháo dỡ tượng Thiếu nữ Hòa bình

Photo : YONHAP News

Tổ chức dân sự mang tên “Hội đồng Hàn Quốc” (Korea Verband) ngày 16/9 cho biết chính quyền quận Mitte (Berlin, Đức) đã gửi thông báo yêu cầu tổ chức tháo dỡ bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình" cho đến ngày 7/10 (giờ địa phương), cảnh báo nếu không thực hiện điều này thì sẽ bị phạt hành chính 3.000 euro (3.560 USD).Hội đồng Hàn Quốc đã dựng tượng Thiếu nữ Hòa bình tại vùng đất công vào tháng 9/2020 sau khi được chính quyền quận Mitte cho phép. Tuy nhiên, chính quyền quận Mitte từ năm ngoái đã yêu cầu tháo dỡ bức tượng với lý do thời hạn trưng bày tác phẩm nghệ thuật tạm thời đã vượt quá hai năm.Sau đó chính quyền quận Mitte ban lệnh tháo dỡ bức tượng vào tháng 9/2024, Hội đồng Hàn Quốc đã đệ đơn xin dừng hiệu lực quyết định này, nên chính quyền quận Mitte đã phải tạm dừng việc tháo dỡ bức tượng. Tòa án vào tháng 4 năm nay đã chấp nhận đơn xin dừng hiệu lực này của Hội đồng Hàn Quốc, và cho phép giữ lại bức tượng đến ngày 28/9.Tại phiên tòa khi đó, chính quyền quận Mitte đã lập luận rằng việc dựng bức tượng Thiếu nữ Hòa bình gây ảnh hưởng đến lợi ích ngoại giao với Nhật Bản. Tuy nhiên, Tòa án cho rằng điều này đã được dự đoán khi cấp phép dựng tượng, khẳng định chừng nào bức tượng chưa có tác động cụ thể đến lợi ích ngoại giao, thì quyền tự do nghệ thuật vẫn được ưu tiên hơn.Trong thời gian qua, quận Mitte và Hội đồng Hàn Quốc đã thảo luận về phương án di dời bức tượng nhưng đã không đạt được thỏa thuận. Chính quyền quận Mitte vào tháng 7 vừa qua còn ra thông cáo báo chí cho biết Hợp tác xã Tiergarten đã đồng ý cung cấp đất để dựng tượng. Tuy nhiên, Hội đồng Hàn Quốc cho biết đây chỉ là biện pháp tạm thời và bản thân hợp tác xã cũng không mong muốn việc di dời bức tượng Thiếu nữ Hòa bình.Tổ chức dân sự này cho rằng việc đưa bức tượng vào khu đất tư nhân sẽ hạn chế quyền tổ chức mít tinh, biểu tình và làm giảm hiệu quả chính trị cũng như nghệ thuật của bức tượng. Vì vậy, Hội đồng Hàn Quốc đã tiếp tục yêu cầu được giữ bức tượng tại nơi công cộng. Tổ chức này cho biết sẽ tiếp tục nộp đơn xin dừng hiệu lực quyết định lệnh tháo dỡ.