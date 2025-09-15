Chính phủ Nhật Bản phản đối việc Hàn Quốc khảo sát trên biển gần khu vực đảo Dokdo

Photo : KBS News

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin cho biết Chính phủ Nhật Bản ngày 16/9 (giờ địa phương) đã bày tỏ lập trường phản đối qua kênh ngoại giao về việc Hàn Quốc tiến hành khảo sát trên biển gần khu vực đảo Dokdo ở vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã phát hiện trên tàu khảo sát biển "Nara" của Hàn Quốc có vật thể giống dây kim loại (wire) thả xuống biển.Trong buổi gặp quan chức cấp cao của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo, Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Bộ ngoại giao Nhật Bản Kanai Masaaki nhấn mạnh không thể chấp nhận được việc Hàn Quốc tiến hành khảo sát trên biển trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản mà không có sự đồng ý của Tokyo.Mặt khác, một quan chức cấp cao của Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul cũng đã truyền đạt lập trường phản đối này tới Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.Hãng tin Kyodo cho biết đây là động thái phản đối ngoại giao tiếp theo sau khi một tàu khảo sát biển khác của Hàn Quốc có hoạt động tương tự vào ngày 15/8 vừa qua.