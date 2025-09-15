Seoul kỳ vọng sẽ diễn ra cuộc gặp Hàn-Triều-Mỹ trong năm nay

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok ngày 17/9 đã tham dự phiên chất vấn Chính phủ tại Quốc hội. Trả lời câu hỏi của nghị sĩ Kim Byung-joo (đảng Dân chủ đồng hành) về việc Chính phủ đã từng đề nghị Bắc Triều Tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju hay chưa, Thủ tướng Kim cho biết Chính phủ chưa từng có đề xuất cụ thể nào. Tuy nhiên, Seoul vẫn kỳ vọng ngay cả khi không tham dự Hội nghị APEC, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp gỡ với Mỹ, cộng đồng quốc tế hoặc với Hàn Quốc dưới bất kỳ hình thức nào trong năm nay.Ông Kim nhắc lại việc Tổng thống Lee Jae Myung trong cuộc hội đàm thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump ngày 25/8 đã bày tỏ hy vọng ông Trump sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch miền Bắc. Đây là một dạng "đề xuất nhưng không hẳn là đề xuất", vừa gián tiếp nhưng cũng vừa công khai truyền đạt lập trường của Chính phủ Hàn Quốc đến phía Bình Nhưỡng trước cộng đồng quốc tế.Khi nghị sĩ Kim Byung-joo đề xuất Chính phủ phối hợp với Mỹ cử đặc phái viên đến miền Bắc để vận động tham dự Hội nghị APEC, Thủ tướng Kim trả lời Chính phủ sẽ thảo luận, bao gồm cả khả năng đó.Về khả năng tham dự Hội nghị APEC của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Kim bày tỏ lạc quan cho rằng lãnh đạo hai cường quốc sẽ đến Hàn Quốc tham dự và đang tiến hành chuẩn bị trên cơ sở đó. Cho đến thời điểm hiện tại, ông cho rằng sẽ không có biến số lớn nào cản trở lãnh đạo Mỹ-Trung tới Hàn Quốc.Ngoài ra, nghị sĩ Kim còn đề xuất đưa ra Tuyên bố Gyeongju về hòa bình thế giới tại Hội nghị APEC sắp tới và Thủ tướng đã trả lời Chính phủ đang chuẩn bị cho nội dung này.