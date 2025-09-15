Chính phủ Hàn Quốc khởi động điều tra toàn diện về cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với công dân bị bắt giữ tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 16/9 cho biết sẽ khởi động cuộc điều tra toàn diện liên ngành giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các doanh nghiệp Hàn Quốc, sau khi xuất hiện hàng loạt lời khai về việc bị vi phạm nhân quyền của các công dân từng bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) giam giữ khoảng một tuần tại bang Georgia (Mỹ).Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lee Jae-woong trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cho biết Bộ Ngoại giao đang thảo luận với đại diện các doanh nghiệp liên quan. Một quan chức Bộ Ngoại giao khác cũng chia sẻ rằng cách thức tiến hành điều tra với những công dân Hàn Quốc bị giam giữ phải được thảo luận với đại diện của các doanh nghiệp, nhấn mạnh cuộc điều tra sẽ được bắt đầu ngay sau khi hoàn tất các công tác chuẩn bị. Nhân sự tham gia vào cuộc điều tra của Bộ Tư pháp dự kiến cũng sẽ được quyết định thông qua các buổi thảo luận trong thời gian tới.Chính phủ Hàn Quốc trước đó tại Mỹ đã tổ chức buổi gặp lãnh sự đối với các công dân bị giam giữ, nhưng đã không nhận được lời khai cụ thể nào về vấn đề vi phạm nhân quyền.Một quan chức khác giải thích rằng buổi tiếp xúc lãnh sự khi đó được tiến hành theo hình thức gặp 50 công dân mỗi lần, nên Chính phủ Hàn Quốc chỉ có thể nghe về những tình huống khẩn cấp, chưa đủ thời gian để nghe trực tiếp những khó khăn của từng cá nhân.Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ chính thức nêu vấn đề với phía Mỹ, nếu kết quả điều tra toàn diện xác nhận có dấu hiệu vi phạm nhân quyền.