Cảnh sát Hàn Quốc phối hợp triển khai thành công chiến dịch bắt giữ tội phạm ma túy của Interpol

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 16/9 cho biết đã thực hiện thành công chiến dịch "Lionfish-Mayag III" do Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) điều phối triển khai, tập trung tại khu vực Sri Lanka, diễn ra từ ngày 30/6-11/7.Tên chiến dịch kết hợp giữa "Lionfish", tên các chiến dịch ma túy do Interpol lên kế hoạch tác chiến lần đầu vào năm 2013 tại Khu liên hợp toàn cầu của Interpol vì sự đổi mới (IGCI) ; và từ "Mayag", nghĩa là ma túy trong tiếng Hàn.Chiến dịch lần thứ nhất được triển khai tại Trung Đông vào tháng 2/2024, và lần thứ hai diễn ra từ tháng 7-8/2024 tại khu vực "Tam giác vàng" là vùng biên giới của ba nước Myanmar, Lào và Thái Lan. Tổng cộng 18 nước gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Mexico đã tham gia chiến dịch trong đợt thứ ba lần này, qua đó bắt giữ 386 tội phạm ma túy và thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp trị giá hơn 9.000 tỷ won (6,5 tỷ USD).Đặc biệt, cảnh sát đã bắt được một nghi phạm chủ mưu đường dây buôn lậu ma túy đá quy mô lớn vào Hàn Quốc. Đối tượng này trước đó đã bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ (yêu cầu truy bắt nhằm mục đích dẫn độ tội phạm) và dự kiến sẽ sớm bị dẫn độ từ Campuchia.Thủ đoạn cất giấu ma túy của các đối tượng phạm tội rất đa dạng như giấu trong ván lướt sóng, trong bao thức ăn cho mèo, hoặc ngụy trang thành trà dạng bột. Với những phương thức mới bị phát hiện, Interpol đã phát lệnh truy nã tím (công khai thông tin về các phương thức phạm tội mới) để chia sẻ thông tin với các nước thành viên.Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết sẽ phân tích kết quả của chiến dịch "Lionfish-Mayag III" và rà soát các biện pháp cải thiện trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế điều tra tội phạm ma túy 2025 từ ngày 16-17/9 tại Seoul.Hội nghị có sự tham gia của đại diện 27 nước, trong đó có Mỹ, Pháp, Philippines. Các đại biểu sẽ thảo luận về những chủ đề như điều tra mạng lưới buôn bán ma túy trực tuyến qua nhắn tin mã hóa, truy vết hành động rửa tiền từ giao dịch ma túy, cũng như ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công tác điều tra tội phạm ma túy trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi.