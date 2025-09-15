Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao APEC về y tế và kinh tế 2025

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Jeong Eun-kyeong ngày 16/9 đã công bố nội dung tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao về y tế và kinh tế (HLMHE) lần thứ 15 của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) bế mạc tại Seoul vào cùng ngày.Trong đó, 21 nền kinh tế thành viên APEC nhất trí về các mục tiêu là xây dựng xã hội già hóa khỏe mạnh, năng động; thiết lập hệ thống y tế bền vững và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cho mọi người; thúc đẩy đổi mới y tế thông qua y tế số và trí tuệ nhân tạo (AI); tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng; xây dựng chuỗi cung ứng y tế có khả năng hồi phục, hiệu quả; mở rộng quản lý ung thư tích hợp theo vòng đời.Với tư cách là Chủ tịch hội nghị lần này, Bộ trưởng Jeong nhận định khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang phải đối mặt đồng thời với tình trạng tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa nhanh chóng. Điều này dẫn đến gánh nặng kép là suy giảm lực lượng lao động và gia tăng chi tiêu an sinh xã hội. Bà nhấn mạnh rằng tuyên bố chung đã khẳng định người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ, mà cần được hỗ trợ để trở thành chủ thể tham gia tích cực vào xã hội và nền kinh tế. Điều này có nghĩa là các nước cần tạo môi trường thuận lợi, đẩy mạnh chính sách để người cao tuổi có thể làm việc, tham gia hoạt động xã hội và đóng góp cho cộng đồng.Bộ trưởng cũng chỉ ra rằng đại dịch COVID-19 đã bộc lộ những điểm yếu của chuỗi cung ứng y tế. Các nền kinh tế nhất trí cần đa dạng hóa chuỗi cung ứng để đảm bảo cung ứng ổn định thuốc thiết yếu, vắc-xin và thiết bị chẩn đoán. Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC Eduardo Pedrosa cũng nhấn mạnh sau bài học rút ra từ đại dịch COVID-19, cần nâng cao khả năng giám sát chuỗi cung ứng để xác định nguồn lực vắc-xin và tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân nhằm ứng phó hiệu quả với đại dịch tiếp theo.Bộ trưởng Jeong cho biết các nền kinh tế thành viên cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác về phòng ngừa, sàng lọc sớm và điều trị ung thư trong suốt vòng đời, đồng thời nhấn mạnh rằng việc xóa bỏ ung thư cổ tử cung và nâng cao sức khỏe phụ nữ là một trụ cột quan trọng trong hợp tác y tế khu vực.Các bên đồng tình rằng sức khỏe tâm thần không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống mà còn cả tới khả năng hồi phục của nền kinh tế; kêu gọi mở rộng dịch vụ sức khỏe tâm thần, can thiệp sớm và giảm kỳ thị trong xã hội. Đồng thời, các bên cũng thống nhất sẽ tăng cường chia sẻ thông tin và trao đổi tri thức nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và các yếu tố môi trường gây ảnh hưởng không chỉ đến dịch bệnh truyền nhiễm mà cả các bệnh mãn tính.