Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung-kwan trong buổi họp báo ngày 16/9 cho biết việc đàm phán thuế quan với Mỹ vẫn đang trong quá trình "giằng co". Trên thực tế, hai bên có lúc còn to tiếng qua lại tại bàn đàm phán. Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh quá trình này lặp đi lặp lại nhằm tìm ra giải pháp đôi bên cùng có lợi.Về gói đầu tư trị giá 350 tỷ USD mà Hàn Quốc đã cam kết với Mỹ, Bộ trưởng Kim khẳng định cơ cấu đầu tư sẽ không mang lại toàn bộ lợi ích cho Mỹ. Tương tự như quỹ hợp tác ngành đóng tàu, sẽ có những phần mang lại lợi ích cho doanh nghiệp Hàn Quốc xúc tiến đầu tư tại Mỹ.Trước ý kiến cho rằng thay vì đầu tư tới 350 tỷ USD thì tốt hơn nên áp mức thuế quan đối ứng 25% như ban đầu, Bộ trưởng Kim nhấn mạnh cần thiết phải đạt được thỏa thuận, ông dẫn chứng rằng tại Ấn Độ, Thụy Sĩ hay Trung Quốc khi đàm phán với Mỹ đổ vỡ thì lập tức bị áp mức thuế tăng mạnh so với trước.Ông Kim cho biết thêm đã có tới 20 cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, nhấn mạnh nước Mỹ hiện nay hoàn toàn khác, không còn là nước Mỹ từng được biết đến cách đây 10 hay 20 năm trước. Phát biểu này của Bộ trưởng được phân tích là thừa nhận rằng việc đối phó với sức ép từ Washington trong quá trình đàm phán thương mại là điều không hề dễ dàng.Liên quan đến việc Nhật Bản hoàn tất đàm phán thuế quan với Mỹ trước Hàn Quốc, Bộ trưởng Kim nhận định Tokyo đã tìm được điểm dung hòa tối ưu cho lợi ích quốc gia, nhằm giành ưu thế về thuế ô tô.