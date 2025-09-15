Kỳ họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc vào cuối tháng 9

Photo : YONHAP News

Kỳ họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc, nơi lãnh đạo các nước tụ họp để thảo luận các vấn đề toàn cầu, sẽ khai mạc vào tuần tới tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Theo thông tin từ Liên hợp quốc, phiên thảo luận chung sẽ diễn ra từ ngày 23-29/9, với sự tham dự của lãnh đạo và quan chức cấp cao của 193 quốc gia thành viên.Trong tuần lễ cấp cao lần này, các chủ đề trọng tâm dự kiến sẽ về chiến sự tại Dải Gaza, chiến tranh Nga-Ukraine, nội chiến tại Sudan. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong cuộc họp báo ngày 16/9 trước thềm kỳ họp đã chỉ ra rằng người dân Palestine đang phải đối mặt với nạn đói, công tác cứu trợ bị gián đoạn, tình trạng cưỡng bức di cư kéo dài và nguy cơ đe dọa tính mạng. Đây là điều không thể chấp nhận được về mặt đạo đức, chính trị lẫn pháp lý.Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là nhà lãnh đạo thứ hai có bài phát biểu vào ngày 23/9, ngay sau Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng sẽ phát biểu trong cùng ngày này. Trước đó, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Kang Yu-jung cho biết qua bài phát biểu, Tổng thống Lee sẽ chia sẻ tiến trình khôi phục chủ nghĩa dân chủ của Hàn Quốc, trình bày tầm nhìn, chính sách của Seoul về các vấn đề toàn cầu trong đó có vấn đề bán đảo Hàn Quốc.Trong số các bên liên quan trực tiếp đến xung đột, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến phát biểu vào sáng 24/9, còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ phát biểu vào sáng 26/9. Đại diện phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, sẽ phát biểu vào ngày 27/9.Bắc Triều Tiên sẽ cử một nhân sự cấp Thứ trưởng phát biểu vào ngày cuối cùng 29/9. Giới ngoại giao tại Liên hợp quốc cho rằng nhiều khả năng người phát biểu sẽ là Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các tổ chức quốc tế Kim Son-kyong của nước này.Bên cạnh phiên thảo luận chung, trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao còn diễn ra hàng loạt các cuộc gặp song phương và sự kiện ngoại giao bên lề giữa các nhà lãnh đạo thế giới. Đáng chú ý, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên chủ trì phiên thảo luận mở của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào ngày 24/9 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo (AI), hòa bình và an ninh quốc tế”. Hàn Quốc hiện đang giữ vai trò là Chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an trong tháng 9.