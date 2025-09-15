Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn báo giới tại sân bay Gimpo trước khi lên đường thăm Bắc Kinh vào ngày 17/9, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun cho biết Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ đến Hàn Quốc nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, và hai nước sẽ tham vấn cụ thể về vấn đề này.Về chương trình nghị sự của hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Trung tại Bắc Kinh, Bộ trưởng cho biết hai bên sẽ bàn thảo về cách thức thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, giảm căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á, cũng như tham vấn về vấn đề Bắc Triều Tiên sau khi lắng nghe về chuyến thăm Bắc Kinh gần đây của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un từ phía Trung Quốc.Liên quan đến việc Trung Quốc không nhắc tới phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc trong chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-un, Bộ trưởng Cho cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần kêu gọi vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc trong vấn đề miền Bắc, và lần này dự kiến sẽ tiếp tục đề nghị Bắc Kinh đóng vai trò đó.Về các kết cấu mà Trung Quốc tự ý lắp đặt trên biển Tây, ông Cho nhấn mạnh rằng các quốc gia láng giềng cần chung sống hòa thuận, nhưng khi có vấn đề không phù hợp thì phải nêu rõ và cùng tìm biện pháp giải quyết nhanh chóng. Bộ trưởng khẳng định Trung Quốc là láng giềng rất quan trọng của Hàn Quốc, cho biết sẽ tìm kiếm phương hướng phát triển quan hệ Hàn-Trung và thảo luận các vấn đề nổi cộm hiện tại.Dự kiến tối cùng ngày, Bộ trưởng Cho sẽ có cuộc hội đàm và dự tiệc tối cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, rồi sau đó về nước vào ngày 18/9.