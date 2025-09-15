Tòa án Hàn quốc ban lệnh bắt tạm giam nghị sĩ Kweon Seong-dong

Photo : YONHAP News

Sau phiên thẩm định lệnh bắt kéo dài khoảng 4 tiếng rưỡi, Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 16/9 đã quyết định ban lệnh bắt tạm giam nghị sĩ Kweon Seong-dong (đảng Sức mạnh quốc dân), do lo ngại có nguy cơ tiêu hủy chứng cứ.Ông Kweon bị cáo buộc đã nhận 100 triệu won tiền mặt (72.400 USD) từ cựu chức sắc họ Yoon của giáo phái Thống nhất vào tháng 1/2022, cùng với lời nhờ vả xúc tiến các vấn đề của giáo phái này thành chính sách quốc gia.Trong phiên thẩm định lệnh bắt tạm giam, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đã đệ trình một lượng lớn tài liệu, nhấn mạnh sự cần thiết phải bắt giam ông Kwon. Đặc biệt, nhóm công tố đã nộp cho Tòa các bằng chứng như ảnh chụp cọc tiền mặt 100 triệu won do phía ông Yoon lưu giữ, nhật ký của cựu chức sắc họ Yoon và tin nhắn gửi cho ông Kwon sau cuộc gặp. Nhóm công tố viên đặc biệt cũng chỉ ra tình tiết cho thấy ông Kwon còn nhận thêm khoản tiền khác và liên lạc với các bên liên quan bằng điện thoại di động đăng ký dưới tên người khác, nhấn mạnh nguy cơ cao nghị sĩ này có thể tiêu hủy chứng cứ.Ngay sau khi bị bắt, ông Kweon viết trên mạng xã hội rằng chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung và đảng Dân chủ đã chính thức bắt đầu cuộc đàn áp chính trị, gọi việc bắt giam lần này là “phát súng cảnh báo đầu tiên”.Sau khi bắt giam được ông Kweon, Nhóm công tố viên đặc biệt sẽ điều tra bổ sung về cáo buộc vi phạm Luật quỹ chính trị, đồng thời mở rộng điều tra đối với ban lãnh đạo giáo phái Thống nhất.Đảng Dân chủ đồng hành đánh giá quyết định bắt giam ông Kweon dù muộn nhưng thỏa đáng, là xuất phát điểm để khôi phục chủ nghĩa pháp trị, nhấn mạnh công lý đã được thực thi.Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ trích đây là âm mưu triệt hạ phe đối lập, cáo buộc Nhóm công tố viên đặc biệt đang thao túng dư luận, và Tòa án đã tự nguyện hợp tác dưới sức ép của đảng cầm quyền.Mặt khác, bà Han Hak-jak, lãnh đạo giáo phái Thống nhất, sau ba lần từ chối lệnh triệu tập của Nhóm công tố viên đặc biệt, đã tự nguyện đến trình diện vào sáng ngày 17/9 và hiện đang bị thẩm vấn. Nhóm công tố viên đặc biệt sẽ tập trung điều tra xem liệu bà Han có chỉ đạo nhân vật họ Yoon chuyển 100 triệu won tiền quỹ chính trị bất hợp pháp cho nghị sĩ Kweon hay không.Ngoài ra, Nhóm cũng sẽ làm rõ liệu ông Jeon Seong-bae (còn gọi là Pháp sư Geon Jin) khi chuyển túi xách và các quà tặng khác có giá trị cho cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee có nhờ vả bất chính các vấn đề của giáo phái hay không.