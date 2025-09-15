Thanh niên Hàn Quốc tiếp tục đổ về khu vực thủ đô vì vấn đề việc làm và học tập

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 17/9 công bố số liệu về dân số di cư trong vòng 20 năm qua tại khu vực thủ đô (thành phố Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon), trong đó số người di cư thuần đến khu vực thủ đô trong 10 năm gần đây đạt 398.000 người.Số người di cư thuần đến khu vực thủ đô đã giảm từ năm 2011-2016 do ảnh hưởng từ việc các cơ quan Nhà nước được chuyển về thành phố Sejong và các "đô thị mới". Tuy nhiên, con số này đã quay lại xu hướng tăng kể từ năm 2017. Theo đó, dân số ở khu vực thủ đô đã lần đầu tiên vượt quá 50% dân số cả nước vào năm 2019 và dự kiến sẽ vượt ngưỡng 53% vào năm 2052.Nguyên nhân chính khiến người dân từ địa phương chuyển lên khu vực thủ đô là do việc làm, tiếp đến là lý do về gia đình, giáo dục và nhà ở. Đặc biệt, người dân di cư vì mục đích giáo dục đã tăng từ 8% vào năm 2013 lên 12,4% năm 2024.Xét theo độ tuổi, xu hướng di cư của nhóm thanh niên và tầng lớp trung niên cũng có sự khác biệt rõ rệt. Số thanh niên từ 19-34 tuổi di cư thuần đến khu vực thủ đô đã liên tục tăng trong vòng 20 năm qua, trong khi đó nhóm trung niên trên 40 tuổi lại có xu hướng di cư thuần về địa phương.Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc phân tích thanh niên chủ yếu di cư thuần đến khu vực thủ đô là vì lý do việc làm và học tập, trong khi nhóm trung niên di cư thuần về địa phương vì công việc và môi trường tự nhiên.Mặc khác, ngay trong khu vực thủ đô, việc di cư từ thủ đô Seoul sang tỉnh Gyeonggi là nổi bật nhất. Trung bình mỗi năm, khoảng 30.000 người ở ngoài khu vực thủ đô đã di cư đến thủ đô Seoul. Tuy nhiên, số người rời thủ đô Seoul sang tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon đã lên tới 110.000 người/năm, tức gấp hơn ba lần lượng nhập cư, do giá nhà quá cao.