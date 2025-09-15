Photo : YONHAP News

Chuyên trang chính thức Tudum của nền tảng Netflix ngày 17/9 cho biết bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) đã trở thành nội dung đầu tiên của nền tảng Netflix vượt mốc 314,2 triệu lượt xem tích lũy, ghi nhận mức cao nhất từ trước tới nay trong mảng các chương trình và phim của nền tảng này."KPop Demon Hunters" vào tuần đầu tháng 9 đã lập kỷ lục dẫn đầu trên Netflix và tiếp tục gia tăng khoảng cách với mức 265,2 triệu lượt xem của bộ phim xếp thứ hai là "Trò chơi con mực" (Squid Game) mùa 1.Netflix xếp hạng các chương trình, phim được xem nhiều nhất dựa trên số lượt xem tích lũy trong vòng 91 ngày kể từ khi công chiếu. Bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" đã lọt vào danh sách 10 bộ phim tiếng Anh trên Netflix trong suốt 13 tuần liên tiếp kể từ khi ra mắt, ghi nhận thêm 22,6 triệu lượt xem trong khoảng từ ngày 8-14/9, tiếp tục giữ ngôi đầu bảng xếp hạng theo tuần. Xét theo quốc gia, bộ phim đứng ở vị trí số 1 tại 39 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Argentina, Ai Cập, Malaysia và Qatar.Mặt khác, 8 ca khúc trong album nhạc phim (OST) hoạt hình của Netflix "KPop Demon Hunters" cũng đã góp mặt trong bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) trong 10 tuần liên tiếp kể từ hồi tháng 7 vừa qua.