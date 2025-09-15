Giới chức thương mại Hàn-Mỹ tiếp tục đàm phán thuế quan tại Washington

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Mỹ, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo đã có cuộc hội đàm với Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer vào ngày 16/9 (giờ địa phương).Hai nước Hàn-Mỹ đã đạt được thỏa thuận khung vào ngày 30/7 để tiến tới ký kết hiệp định thương mại mới. Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh ngày 25/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã xác nhận lại nội dung thỏa thuận này. Tuy nhiên, hai bên chưa ký kết thỏa thuận cuối cùng do vẫn còn tồn tại bất đồng về các chi tiết của thỏa thuận, như cơ cấu và cách thức triển khai cụ thể gói đầu tư quy mô 350 USD của Hàn Quốc vào Mỹ.Tương tự thỏa thuận đạt được với Nhật Bản, Mỹ yêu cầu Hàn Quốc đầu tư theo hình thức góp vốn, Washington tự quyết định địa điểm đầu tư, và giữ 90% lợi nhuận sau khi thu hồi vốn.Tuy nhiên, Hàn Quốc đưa ra lập trường khó chấp nhận yêu cầu này do lo ngại tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế quốc gia, như ngân sách Chính phủ và khủng hoảng thị trường ngoại hối trong nước. Theo đó, trong cuộc hội đàm vừa rồi, Chánh Văn phòng Yeo được cho là đã tập trung tham vấn với Đại diện thương mại Mỹ để thu hẹp bất đồng ý kiến liên quan đến gói đầu tư của Hàn Quốc.Tuy nhiên, phần lớn ý kiến cho rằng hai nước khó có thể đạt được nhất trí chỉ qua một, hai cuộc gặp. Có thể trong chuyến thăm Mỹ lần này, ông Yeo cũng đã tiếp xúc với nhiều nhân vật trong giới chính trị và xã hội Mỹ nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho lập trường của Hàn Quốc và hình thành dư luận theo hướng có lợi.