Photo : YONHAP News

Trang âm nhạc Billboard (Mỹ) ngày 16/9 công bố bảng xếp hạng mới, trong đó 8 ca khúc trong album nhạc phim (OST) hoạt hình của nền tảng Netflix "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) đã góp mặt trong bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" trong 10 tuần liên tiếp kể từ hồi tháng 7 vừa qua. Đặc biệt, ca khúc "Golden" đã giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng này trong suốt 5 tuần.Bên cạnh đó, ca khúc "Your Idol" và "Soda Pop" lần lượt đứng ở vị trí thứ 4 và 5, còn ca khúc "How It’s Done" và "What It Sounds Like" lần lượt xếp thứ 8 và thứ 15. Ca khúc "Takedown" giữ vị trí 21, bài "Free" đứng thứ 24. Ca khúc "Takedown" do các thành viên Jeongyeon, Jihyo, Chaeyoung của nhóm nhạc nữ Twice thể hiện cũng có mặt ở vị trí 61.Ngoài ra, album nhạc phim "KPop Demon Hunters" cũng đã vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng "Billboard 200", qua đó cùng lúc thống trị cả bảng xếp hạng đĩa đơn lẫn album. Đây là lần đầu tiên sau gần 5 năm một sản phẩm âm nhạc thuộc thể loại K-pop của Hàn Quốc đạt được thành tích này, kể từ thành tích của album "BE" và ca khúc "Life goes on" của nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) vào tháng 12/2020.Trong bảng xếp hạng "Hot 100" lần này, ca khúc "Gabriela" của nhóm nhạc nữ Katseye cũng xếp thứ 57, bài hát "Strategy" của Twice giữ vị trí 62, còn ca khúc "Jump" của nhóm nhạc nữ Blackpink xếp hạng 92.Ở bảng xếp hạng Billboard 200, album KARMA của Stray Kids tiếp tục trụ vững ở vị trí số 8 trong 3 tuần liên tiếp. Album mới "Rich Man" của aespa cũng lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng này ở vị trí 14. Bên cạnh đó, "Never Say Never" của nhóm nhạc ZeroBaseOne và "The X" của nhóm Monsta X lần lượt ra mắt ở vị trí thứ 23 và thứ 31, còn "Beautiful Chaos" của Katseye giữ vị trí 32. Và nhóm nhạc nữ Twice với bài hát "THIS IS FOR" xếp hạng 127.